РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ 2023 ⟩ Покупатели ждут падения цен, а девелоперы ушли в отпуск

Euribor не остановится, нет!

Больше всего покупателей беспокоит рост Euribor, хотя он остается ниже исторического уровня. Поскольку Европейский центральный банк на данный момент не достиг необходимого уровня инфляции, повышение процентной ставки ожидается и в последующие месяцы.

«Euribor по-прежнему движется в направлении сдерживания инфляции. Рост остановится, когда инфляция будет взята под контроль и рынок недвижимости снова станет активным. По прогнозам, это может произойти уже через год. В настоящее время Банк Эстонии прогнозирует к 2024 году рост цен всего на 2,1%. Будем надеяться на это», – говорит Саар.

По словам Ристо Вяхи, сейчас покупатель довольно осторожен и явно просчитывает свои перспективы. «Если жилье необходимо, его все равно купят, но заключение сделки, включая принятие окончательного решения, в среднем занимает больше времени», – говорит Вяхи.

По словам Саксинга, быстрый рост не обязательно означает, что цены не смогут с той же скоростью начать двигаться в противоположном направлении.

Покупатель ищет что-то особенное

Поскольку кризис ударил по всем одинаково, региональных различий на рынке нет. «Скорее можно сказать, что более дешевая и доступная квартира уйдет быстрее, чем эксклюзивный продукт инвестора, поэтому инвесторы в данный момент находятся в выжидательной позиции. Точно так же успешно продается стильная квартира в ценном районе, цена которой соответствует рыночному уровню», – объясняет Вяхи.