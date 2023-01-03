Сделайте сегодня эти три шага, и ваш семейный бюджет станет более сбалансированным

«Возможно, что в условиях конкуренции цены на некоторые услуги стали более доступными, а для некоторых уже есть альтернатива, к тому же, возможно, что объединение договоров в семейный пакет поможет добиться небольшой экономии. Кроме того, принимая решение по каждой услуге, важно, глядя в глаза своему отражению в зеркале, честно ответить на вопрос: "А действительно ли эта услуга нужна мне сегодня?"».

Третий шаг

Это – классический прием финансовой грамотности: если у вас есть сбережения, обязательно убедитесь, что они работают на вас. «Если у вас есть сбережения, которыми вы не можете или не хотите рисковать, вы можете безопасно сделать в банке срочный вклад, который, по сути, гарантирован государством на сумму до 100 000 евро», — сказала Пехтер, пояснив, что сегодня деньги имеют конкретную стоимость и, если человек держит свои сбережения на банковском счете, он добровольно отказывается от полагающегося ему дохода. «Если, например, вы отдаете свои деньги в пользование банку на один год, было бы справедливо получить доход, аналогичный тому, который банки получают при кредитовании друг друга, то есть сейчас это примерно 2-3% в год. «Если ваш домашний банк не предлагает достаточно хороших условий, обязательно осмотритесь по сторонам, потому что сегодня хорошие предложения делают уже многие эстонские банки», — подытожила Пехтер свой третий совет.