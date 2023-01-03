Госканцелярия до 15 января ждет от города Нарвы согласия на снос расположенной в Парке победы стены памяти красноармейцев и расположенном в Темном саду монумента на братской могиле погибших в Освободительной войне.
Государство призывает Нарву поскорее решить вопрос о сносе советских монументов
Действующая при госканцелярии рабочая группа по оценке советских монументов рекомендовала убрать оба объекта из публичного пространства. Госканцелярия в своем письме Нарвской горуправе указывает на то, что помочь городу с удалением советских монументов может Эстонский военный музей в сотрудничестве с Центром оборонных инвестиций, но для этого требуется согласие города.
Госканцелярия ждет от Нарвы согласия до 15 января. «Поскольку бюджет работ ограничен, будет невозможно гарантировать бюджетные средства по более поздним ходатайствам, а затраты на снос, возможно, придется нести владельцу объекта», - отметили в госканцелярии.
«Если бы не война России в Украине, вопрос о советских монументах, возможно, не был бы поднят сейчас столь остро и болезненно. Жестокое нападение России на Украину вскрыло старые раны эстонского народа и заставило обратить внимание на советские памятники вокруг нас, что приводит к необходимости удалить их из нашего публичного пространства», - добавила госканцелярия.