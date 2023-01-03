Государство призывает Нарву поскорее решить вопрос о сносе советских монументов

Действующая при госканцелярии рабочая группа по оценке советских монументов рекомендовала убрать оба объекта из публичного пространства. Госканцелярия в своем письме Нарвской горуправе указывает на то, что помочь городу с удалением советских монументов может Эстонский военный музей в сотрудничестве с Центром оборонных инвестиций, но для этого требуется согласие города.

Госканцелярия ждет от Нарвы согласия до 15 января. «Поскольку бюджет работ ограничен, будет невозможно гарантировать бюджетные средства по более поздним ходатайствам, а затраты на снос, возможно, придется нести владельцу объекта», - отметили в госканцелярии.