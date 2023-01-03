Директор Таллиннского зоопарка будет баллотироваться в Рийгикогу

Маран решил баллотироваться в Рийгикогу, потому что чувствует, что следующие пять-десять лет в Эстонии будут очень трудными в вопросах среды обитания, а экологическая грамотность нынешнего Рийгикогу низка.

«Я занимаюсь охраной природы всю свою сознательную жизнь, а с глобальными проблемами среды обитания я знаком с тех пор, как много лет изучал курс биологии охраны природы в Таллиннском университете. Поэтому мне ясно, что в ближайшие годы, помимо усилий ученых, нам нужно будет быть готовым и к политическим решениям», — пояснил он.

Маран решил баллотироваться по списку соцдемов, так как считает, что представители этого мировоззрения лучше всех разбираются в вопросах среды обитания. «Я намерен основывать свою деятельность на местном сообществе и среде обитания. На мой взгляд, среду обитания как тему лучше всего представляют социал-демократы», - добавил он.