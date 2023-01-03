Курьез: автобус скатился в кювет и уже несколько дней никому нет до него дела

Обеспокоенные читатели сообщили Tartu Postimees, что с 31 декабря в волости Пейпсияэре можно наблюдать автобус, который передней частью выглядывает на проезжую часть, а задней находится в кювете. К вечеру 2 декабря он находился там в таком же положении.

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк сказала, что в связи с этим случаем никто в полицию не обращался: «Об этом автобусе в эти дни в полицию не поступало информации. На карте Департамента транспорта препятствия дорожному движению также нет».

«В то же время на фотографии видно, что у транспортного средства горят аварийные огни. Автобус не поврежден и, вероятно, никто не пострадал. В одном направлении другие машины могут проехать. И в таких случаях нет необходимости отдельно сообщать о произошедшем в полицию по номеру 112», – отметила Вирк. По ее словам, главное, чтобы владелец при первой возможности организовал эвакуацию загораживающего часть дороги автобуса.

Автобус попал в ДТП 31 декабря. Фото: Anonüümne Autor

Новые обстоятельства

В ночь на 3 января выяснилось, что 31 декабря в центр тревоги все-таки поступало сообщение о съехавшем в кювет автобусе, но информацию передали не в полицию, а в Спасательный департамент. Никто не пострадал, автобусная фирма пообещала, что решит проблему в кротчайшие сроки.