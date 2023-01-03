ФОТО ⟩ Мэр передал Житомиру пожертвованные Таллинном автобусы

«Надеемся, что отправленные из Таллинна маршрутные автобусы и другие необходимые для организации местной жизни вещи помогут жителям Житомира пережить эту зиму в условиях войны. Помимо практической помощи, в тяжелом положении необходима также моральная поддержка, это является самой важной причиной этого визита. Однако и нам есть чему поучиться на примере Житомира при подготовке к кризисам, например, организации работы центров по оказанию услуг, предназначенных для местного населения, а также управлению работой местного самоуправления в условиях войны», – сказал мэр Михаил Кылварт.

«Наша общая задача и моральный долг – всячески поддерживать Украину и ее народ. Поэтому рад отметить тот факт, что Таллинн продолжает оказывать помощь жителям Житомира и Житомирской области. Помимо передачи дизельных автобусов, генераторов и прочей гуманитарной помощи мы обсудили дальнейшие необходимые шаги для улучшения жизни украинцев и восстановления страны», – сказал вице-мэр Танель Кийк.

После церемонии передачи автобусов мэр и вице-мэр посетили разрушенный в ходе ракетного удара со стороны России Житомирский лицей №25, где речь зашла о минувших событиях и планах на будущее. Мэр Таллинна поздравил шестерых лучших школьников Житомира с победой в олимпиадах и вручил им планшеты iPad.

Фото: Tallinna strateegiakeskus

Кроме того, мэр Михаил Кылварт и вице-мэр Танель Кийк посетили Житомирский «Пункт несокрушимости» (Пункт Незламності) и центр обслуживания (One-stop-shop, Прозрачный офис на Полевой). В «Пунктах несокрушимости» люди могут собираться при перебоях в подаче электричества и отопления. В этих центрах есть тепло, свет, условия для приготовления пищи и зарядки аккумулятора телефона, при необходимости там можно переночевать. В центре оказания услуг предоставляются услуги как на государственном, так и на местном уровне. Мэр Таллинна передал «Пункту несокрушимости» пледы и внешние аккумуляторы. Мэр Михаил Кылварт и вице-мэр Танель Кийк посетили также детский дом для малышей. В ходе визита представители Таллинна ознакомились с Житомирским политехническим институтом, поликлиникой, а также восстановленными детским садом и школой.

Во второй половине дня Михаил Кылварт и Танель Кийк посетят центр услуг Новоборивска, передадут представителям местного самоуправления Житомирской области присланные из Таллинна электрогенераторы.