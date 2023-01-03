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Организаторы «Тур де Ски» оставили спортсменов голодными

rus.postimees.ee
Организаторы «Тур де Ски» оставили спортсменов голодными
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Ришар Жув.
Ришар Жув. Фото: Gian Ehrenzeller

Французский лыжник Ришар Жув раскритиковал в социальных сетях организаторов «Тур де Ски».

Соревнования начались в последний день ушедшего года в Швейцарии в Валь-Мюстаире. По словам Жува, на то, чтобы добраться из гостиницы до места проведения соревнований, ему потребовалось 47 минут. И это оказалась не главная проблема.

«На месте проведения соревнований совершенно не оказалось еды. Нам пришлось искать по дороге ресторан и новый ночлег. Вы шутите? Очень грустно видеть, в каком направлении движется спорт в последние годы», - написал спортсмен.

После двух этапов, проведенных в Валь-Мюстаире – спринта и гонки преследования классической техникой на 10 км – мужской лыжный тур возглавляют норвежец Йоханнес Хёсфлот Клэбо, а среди женщин - норвежка Тирил Уднес Венг.

Сегодня в Оберсдорфе проходит третий этап соревнований.

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