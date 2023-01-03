Фото до и после ⟩ Как обустроить гостиную, совмещенную со столовой и игровой

Умные решения, позволяющие экономить пространство

После каждого ремонта полностью обустроенная комната может показаться меньше, чем была. Это может быть связано с новой мебелью, дополнительными решениями для хранения и другими элементами, которые необходимы, но в то же время отнимают свободное пространство. Поэтому важно посмотреть, как реализовать умные решения, позволяющие сэкономить место. Дизайнер по интерьеру разместила комбинированный книжный шкаф и смешала различные секции – верхние и нижние полки.

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«Расширительные секции являются подходящим решением и экономят пространство, предоставляя много места для хранения. Я решила оптимально использовать свободное пространство возле одной из стен и расположить секцию по всей ее длине. Это создает более единообразный вид, а не визуальный шум. Этого универсального решения более чем достаточно, и вы можете поиграть с высокими и низкими полками для создания динамичного образа. Еще один плюс: нет ощущения, что они занимают много места в комнате», – подчеркивает дизайнер по интерьеру.

Секции можно поставить с открытыми, закрытыми или смешанными отделениями, чтобы спрятать, например, посуду. Материалы, из которых могут быть изготовлены дверцы отделений, различны – предлагается выбор из панелей или стеклянных дверей различных цветов.