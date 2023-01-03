Обзавестись собственным жильем и переехать из квартиры в дом – это одновременно и вдохновляющий, и позитивный вызов. В новых, более просторных помещениях вы с легкостью сможете выразить себя – воплотить в жизнь самые желанные идеи дизайна интерьера, найти подходящее место для всех своих вещей и с комфортом разместить гостей. Дизайнер по интерьеру поделился некоторыми советами и рекомендациями, передает RUS TVNET.
Фото до и после ⟩ Как обустроить гостиную, совмещенную со столовой и игровой
Семья с двумя детьми переехала из Риги в пригород. Раньше они жили в маленькой двухкомнатной квартире, а теперь у них появился собственный дом с пятью комнатами, которые нужно обустроить. Мебель, которая у них есть, переехала вместе с ними из предыдущей квартиры, но уже отслужила свое: она старая и морально устаревшая. Возникла необходимость правильно обустроить гостиную, найдя место и для детского уголка для игр.
Галерея: фото «до»
Галерея: фото «после»
Сочетать интерьер с экстерьером
При выборе оттенков, цветов и деталей для интерьера, дизайнер предлагает искать вдохновение в экстерьере и местном окружении. Например, в данном случае дизайнер объединил в интерьере землю и светлые, воздушные естественные тона, поскольку дом находится за городом. Старый деревянный пол был обновлен в соответствии с мебелью, а такие детали как плетеные корзины коричневого цвета, деревянные стулья, коврики, ковер и другие элементы гармонично дополнили интерьер. Черные акценты – часы, отдельно стоящая лампа, фоторамки, декоративные полки – придали гостиной классическую элегантность.
«Натуральные тона, используемые в гостиной, лучше всего дополняют мебель светлых тонов и пейзаж за окном. Это сочетание оживляет комнату, поэтому она кажется мягче и уютней. Конечно, важно также добавить в интерьер природных элементов. Например, наличие в комнате живых растений только дополнит это ощущение. Таким образом, природа также может стать частью интерьера, а любые украшения и картины с оттенками естественной цветовой гаммы освежат его», – говорит дизайнер IKEA по интерьеру Надежда Ратниеце.
Умные решения, позволяющие экономить пространство
После каждого ремонта полностью обустроенная комната может показаться меньше, чем была. Это может быть связано с новой мебелью, дополнительными решениями для хранения и другими элементами, которые необходимы, но в то же время отнимают свободное пространство. Поэтому важно посмотреть, как реализовать умные решения, позволяющие сэкономить место. Дизайнер по интерьеру разместила комбинированный книжный шкаф и смешала различные секции – верхние и нижние полки.
«Расширительные секции являются подходящим решением и экономят пространство, предоставляя много места для хранения. Я решила оптимально использовать свободное пространство возле одной из стен и расположить секцию по всей ее длине. Это создает более единообразный вид, а не визуальный шум. Этого универсального решения более чем достаточно, и вы можете поиграть с высокими и низкими полками для создания динамичного образа. Еще один плюс: нет ощущения, что они занимают много места в комнате», – подчеркивает дизайнер по интерьеру.
Секции можно поставить с открытыми, закрытыми или смешанными отделениями, чтобы спрятать, например, посуду. Материалы, из которых могут быть изготовлены дверцы отделений, различны – предлагается выбор из панелей или стеклянных дверей различных цветов.
Семья хотела иметь большой обеденный стол, поэтому лучшим решением, позволяющим сэкономить место, стал раздвижной стол. Для повседневных нужд прекрасно подходит четырехместный стол, но его легко превратить в шестиместный стол с помощью входящей в комплект раскладывающейся створки. Раскладывающаяся створка, когда она не используется, легко снимается и убирается под столешницу, не занимая места. Пустая стена рядом со столом была творчески использована для подвешивания и хранения запасных стульев, необходимых для застолья.
Создать специальную игровую зону для детей
Семья признается, что большая гостиная также служит детской игровой комнатой. Поскольку оба ребенка еще малы, родители готовы к тому, что импровизированная игровая площадка будет существовать еще несколько лет. Дизайнер по интерьеру интегрировал специальный игровой уголок для детей рядом с диваном.
Дизайнер по интерьеру создал вместительное решение для хранения игрушек: белый стеллаж с черными ящиками для хранения. Рамки с направляющими и вставляющиеся в них ящики для хранения подходят и для пространства, и для потребностей ребенка. Стеллаж легко собрать, свободно комбинируя различные рамки, ящики и полки. Ящики можно легко вынимать и ставить обратно. Это очень доступное решение для хранения игрушек. Кроме того, стеллаж относительно низок, поэтому, положив на него подушки, его можно использовать как место для сидения.
«Проявляйте творческий подход! Например, я использовала узкие полочки для размещения не только фотографий, но и карандашей, мелков и книг. Мы привыкли расставлять на таких полочках декоративные предметы, но на них можно ставить и цветочные горшки», – предлагает дизайнер. Больший порядок помогут поддержать доски для ключей, которые также можно использовать для размещения детских рисунков, позволяя им стать частью интерьера. На мольберте можно не только рисовать, но и использовать его в играх, например, записывая счет голов или побед.