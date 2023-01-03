Видео драки ⟩ Президент UFC извинился за потасовку с супругой в ночном клубе

«Вы слышали, как я годами говорил, что у парня никогда не может быть оправдания для того, чтобы ударить женщину, и вот сейчас я снова говорю об этом», — сказал боец.

Глава UFC и его супруга Энн Уайт проводили вечер с друзьями. Они находились в VIP-зоне над танцполом, и когда Дэйна наклонился, чтобы что-то сказать Энн, она дала ему пощечину. Дэйна тут же ударил в ответ, прежде чем друзья разняли пару.

Супруги женаты уже 26 лет. Пара уже обсудила инцидент с тремя своими детьми. Энн убедила публику, что ранее супруг никогда не поднимал на нее руку.