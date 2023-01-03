Отправился домой и исчез: полиция ищет пропавшего 16-летнего юношу

Молодой человек 25 декабря покинул учебное заведение в Ляэне-Вирумаа, чтобы побывать дома. К оговоренному времени юноша не вернулся в школу в Ляэне-Вирумаа. В последний раз его видели утром 30 декабря в Таллинне.

Андер-Лео может находиться в Таллинне или в Ярваканди в Рапламаа. Молодой человек и раньше, отправляясь домой, сбегал.

Полиция побеседовала со знакомыми Андера-Лео и проверила возможные места, куда он мог пойти, но, к сожалению, его не нашли.

Рост Андера-Лео 165-170 сантиметров, у него обычное телосложение. У него светлые волосы, которые короче по бокам, и длинная челка.