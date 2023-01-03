Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 17) вынуждена была признать поражение на теннисном турнире в Аделаиде от 28-й ракетки мира китаянки Чжэн Циньвэнь:1, 4:6, 7:6 (7).
Анетт Контавейт начала год с болезненного поражения
Анетт Контавейт начала год с болезненного поражения
Встреча началась для Анетт тяжело и она быстро отстала в стартовом сете – 0:3. Затем ей удалось выиграть один гейм, но на этом серия побед закончилась и Чжэн одержала уверенную победу.
Во втором сете Контавейт сумела сыграть лучше и даже отыгралась. Но в решающем сете обе теннисистки так и не сумели определиться с преимуществом и перешли в тай-брейк. Игра также прошла на равных, но при счете 7:6 Анетт Контавейт не реализовала матчбол. Затем она отдала три очка подряд и китаянка одержала победу.