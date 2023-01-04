«НА КУХНЕ» ⟩ Котюх: лучшие эстонские переводчики русской литературы стремительно осваивают украинский язык

В Украине живет порядка трех десятков моих хороших знакомых, с которыми меня связывают какие-то общие литературные проекты и события, и в Беларуси таких знакомых у меня, наверное, не меньше. Разумеется, я очень был взволнован их судьбой. Со многими из этих людей я лично встречался на разных литературных форумах в последнее десятилетие, в самых разных странах.

Конечно, я обращал внимание на то, что мои друзья в Минске подвергались арестам за то, что выражали на улицах свою гражданскую позицию. Я следил за тем, что они писали в этот период. Я переводил их тексты на эстонский, и они публиковались в журнале «Лооминг», ежемесячном литературном журнале, выходящем в Эстонии.

Разумеется, я очень встревожен и судьбой своих украинских друзей. Я очень беспокоился по поводу того, как стала выглядеть их жизнь после событий 2014 года, и еще сильнее тревожусь за них с февраля 2022 года. Все эти нити остались, все это общение продолжается. Очень надеюсь, что кто-то из этих людей сможет приехать на фестиваль Head Read в Таллинн. Уже больше десяти лет я вхожу в оргкомитет этого фестиваля. В мае 2022 года на фестиваль удалось привезти украинскую поэтессу Ию Киву…

- Она как раз выступала в зале с черным потолком в здании Союза писателей…

- Да, именно так. Также приезжал Дмитрий Строцев из Минска, поэт, который по соображениям безопасности сейчас вынужден находиться чаще всего за пределами Беларуси. Он исколесил всю Европу в последнее время, во многих странах выступал со своими стихами. Это легендарный поэт, он тоже получил свою отсидку за выражение гражданской позиции в Минске. Камера идентифицировала его во время выражения уличного протеста, и потом силовики его просто похитили на улице средь бела дня. Конечно, такие вещи не могут оставлять равнодушными.

Также нужно сказать, что наряду с глобальными кризисами, каждый человек переживает и свои личные, собственные кризисы. Человеку случается переживать и приступы эйфории, и приступы отчаяния, и мне кажется, что задача творческого человека состоит в том, чтобы пытаться поймать и то, и другое, передать оба состояния в своем искусстве. Я думаю, что «Сирены и вспышки» - это отражение разных настроений и в мире, и в Эстонии, и внутри себя.