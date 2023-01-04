«На кухне» поэт и переводчик Игорь Котюх: возможен ли в Эстонии бум популярности украинской литературы?

- На протяжении многих лет в Таллинне проводятся мероприятия под названием «Читательский четверг», посвященные значимым событиям в литературной жизни Эстонии. Рабочими языками этого мероприятия всегда были русский и эстонский язык, но совсем недавно прошел такой «Читательский четверг», на котором самым влиятельным языком был украинский. В нем приняли участие украинские писатели и поэты из числа беженцев. Можно ли объективно оценить, сколько людей среди военных беженцев из Украины, находящихся сейчас в Эстонии, имеют серьезный литературный бэкграунд?

- В современном мире занятие литературой воспринимается в большей степени как призвание, чем как профессиональная деятельность, однако чаще всего писатели и поэты зарабатывают себе на жизнь в не самых далеких от литературы областях. Это может быть наука, журналистика. Но трудно допустить, что в случае вынужденного переезда в другую страну, который представлял из себя, по сути, бегство от войны, люди находят в новой для себя стране работу такого рода. Кем приходится сейчас работать в Эстонии украинским писателям и поэтам, которые оказались тут из-за российской агресcии против Украины?

- Можно ли сказать, что сейчас за пределами Украины формируется нечто вроде «литературы украинского зарубежья», или это неправильное восприятие, и на самом деле украинская литература - одна, просто представляют ее сейчас как люди, остающиеся в Украине, так и те, кто временно покинул родину?