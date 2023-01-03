Полиция арестовала 58-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве ранним утром 1 января в Тапа. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый в убийстве в Тапа взят под стражу
Подозреваемый в убийстве в Тапа взят под стражу
В связи с тем, что, по мнению обвинения, мужчина может продолжить совершать преступления, находясь на свободе, прокуратура ходатайствовала о заключении его под стражу. Вчера вечером Вируский уездный суд удовлетворил ходатайство прокурора и заключил мужчину под стражу на срок до двух месяцев.
«По предварительным данным, 58-летний пьяный мужчина неоднократно ударил своего 54-летнего знакомого острым предметом, в результате чего потерпевший скончался от полученных травм на месте», – сообщила следователь по особым делам полицейского участка Раквере Диана Таммеканд.
Ключевые слова