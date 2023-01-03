Подозреваемый в убийстве в Тапа взят под стражу

В связи с тем, что, по мнению обвинения, мужчина может продолжить совершать преступления, находясь на свободе, прокуратура ходатайствовала о заключении его под стражу. Вчера вечером Вируский уездный суд удовлетворил ходатайство прокурора и заключил мужчину под стражу на срок до двух месяцев.