Ср, 4.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

ИНТЕРВЬЮ ⟩ Светлана Астраханцева: следующий шаг – сталинизм и борьба с «врагами народа»

Ликвидация Московской Хельсинкской группы
Денис Антонов
, корреспондент-редактор
Светлана Астраханцева: следующий шаг – сталинизм и борьба с «врагами народа»
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Исполнительный директор МХГ Анастасия Астраханцева надеется отстоять свою позицию в суде
Исполнительный директор МХГ Анастасия Астраханцева надеется отстоять свою позицию в суде Фото: Andrew Rushailo-Arno

Новогодние праздники в России в последние годы – время громких политических процессов. Ровно год назад Верховным судом России был закрыт правозащитный центр «Мемориал». В конце декабря 2022 года стартовал процесс ликвидации старейшей правозащитной организации Московская Хельсинкская группа (МХГ). Рассматривать иск министерства юстиции к МХГ будет тот же судья Верховного суда России, назначенный президентом Владимиром Путиным, который уничтожил «Мемориал» - Алла Назарова. О том, в чем обвиняют МХГ, в каких условиях работают сегодня российские правозащитники, и стоит ли ожидать политических репрессий, Rus.Postimees побеседовал с исполнительным директором МХГ Светланой Астраханцевой.

 Охарактеризуйте реакцию российских правозащитников и представителей либеральной общественности на действия российской власти, направленные на ликвидацию старейшей правозащитной организации?

– Абсолютно вся либеральная общественность и даже представители некоторых российских СМИ сходятся во мнении, что эта ликвидация была полностью ожидаема и соответствует общему тренду нынешнего политического режима. Можно уже говорить не только о противостоянии государства правозащитной деятельности, но и о борьбе власти с любыми формами инакомыслия и гражданскими свободами. Мы являемся свидетелями такого явления, когда хотят уничтожить не только юридически организацию МХГ, а саму возможность какой-либо деятельности, неформального, неорганизованного объединения людей под названием Московской Хельсинкской группы по всей стране.

Ключевые слова
Наверх