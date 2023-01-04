ИНТЕРВЬЮ ⟩ Светлана Астраханцева: следующий шаг – сталинизм и борьба с «врагами народа»

– Абсолютно вся либеральная общественность и даже представители некоторых российских СМИ сходятся во мнении, что эта ликвидация была полностью ожидаема и соответствует общему тренду нынешнего политического режима. Можно уже говорить не только о противостоянии государства правозащитной деятельности, но и о борьбе власти с любыми формами инакомыслия и гражданскими свободами. Мы являемся свидетелями такого явления, когда хотят уничтожить не только юридически организацию МХГ, а саму возможность какой-либо деятельности, неформального, неорганизованного объединения людей под названием Московской Хельсинкской группы по всей стране.