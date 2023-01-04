Новогодние праздники в России в последние годы – время громких политических процессов. Ровно год назад Верховным судом России был закрыт правозащитный центр «Мемориал». В конце декабря 2022 года стартовал процесс ликвидации старейшей правозащитной организации Московская Хельсинкская группа (МХГ). Рассматривать иск министерства юстиции к МХГ будет тот же судья Верховного суда России, назначенный президентом Владимиром Путиным, который уничтожил «Мемориал» - Алла Назарова. О том, в чем обвиняют МХГ, в каких условиях работают сегодня российские правозащитники, и стоит ли ожидать политических репрессий, Rus.Postimees побеседовал с исполнительным директором МХГ Светланой Астраханцевой.
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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Светлана Астраханцева: следующий шаг – сталинизм и борьба с «врагами народа»
Ликвидация Московской Хельсинкской группы
Светлана Астраханцева: следующий шаг – сталинизм и борьба с «врагами народа»
– Охарактеризуйте реакцию российских правозащитников и представителей либеральной общественности на действия российской власти, направленные на ликвидацию старейшей правозащитной организации?
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