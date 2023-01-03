Фото и видео ⟩ Голый мужчина устроил драку в центре Таллинна: проходивший мимо политик решил вмешаться

Сегодня после полудня на улице Лийвалайа в центре Таллинна водитель скорой помощи остановил драку между мужчиной в нижнем белье и еще двумя людьми. В конфликт хотел вмешаться также политик и учитель Мярт Сультс (Центристская партия), но водитель скорой помощи опередил его.