Сегодня после полудня на улице Лийвалайа в центре Таллинна водитель скорой помощи остановил драку между мужчиной в нижнем белье и еще двумя людьми. В конфликт хотел вмешаться также политик и учитель Мярт Сультс (Центристская партия), но водитель скорой помощи опередил его.
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Фото и видео ⟩ Голый мужчина устроил драку в центре Таллинна: проходивший мимо политик решил вмешаться
Голый мужчина устроил драку в центре Таллинна: проходивший мимо политик решил вмешаться
Сультс рассказал, что пошел в контору Swedbank на улице Лийвалайа, чтобы осуществить платеж, а когда выходил из банка, то заметил драку на другой стороне улицы у жилого дома.