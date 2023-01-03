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Фото и видео ⟩ Голый мужчина устроил драку в центре Таллинна: проходивший мимо политик решил вмешаться

Rus.Postimees
Голый мужчина устроил драку в центре Таллинна: проходивший мимо политик решил вмешаться
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Фото: Taavi Sepp

Сегодня после полудня на улице Лийвалайа в центре Таллинна водитель скорой помощи остановил драку между мужчиной в нижнем белье и еще двумя людьми. В конфликт хотел вмешаться также политик и учитель Мярт Сультс (Центристская партия), но водитель скорой помощи опередил его.

Сультс рассказал, что пошел в контору Swedbank на улице Лийвалайа, чтобы осуществить платеж, а когда выходил из банка, то заметил драку на другой стороне улицы у жилого дома.

«Голый мужчина в одних плавках стоял на лестнице и дрался с одетыми женщиной и мужчиной. Я пробежал улицу по диагонали и хотел вмешаться, но тут подъехала скорая помощь, ее водитель выскочил и остановил драку», – описал Сультс Postimees.

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