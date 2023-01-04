Годами различные министерства, департаменты и ведомства просят жителей Эстонии отказаться от одного из главных атрибутов Нового года - фейерверков. Пока все усилия идут прахом, новогодние гуляния сопровождаются загрязнением воздуха, пожарами и травмами. Чаще всего жертвами пиротехники становятся дети и нетрезвые мужчины.
Для подписчиков
Фейерверки: очень вредная красота
Фейерверки: очень вредная красота
Минувшие новогодние праздники прошли для сотрудников Спасательного департамента как обычно: очень часто они выезжали на вызовы, связанные с возгораниями из-за использования пиротехники. Три человека пострадали, включая 10-летнего ребенка из Рапламаа, в руках которого взорвалась ракета.