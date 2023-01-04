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«Решил ради смеха зажечь вертушку и сесть на нее»: фейерверки колечат чаще детей и пьяных мужчин

Анастасия Усова
, репортер
«Решил ради смеха зажечь вертушку и сесть на нее»: фейерверки колечат чаще детей и пьяных мужчин
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Пляж Штромка, 31 декабря 2020 года.
Пляж Штромка, 31 декабря 2020 года. Фото: Remo Tõnismäe

Годами различные министерства, департаменты и ведомства просят жителей Эстонии отказаться от одного из главных атрибутов Нового года - фейерверков. Пока все усилия идут прахом, новогодние гуляния сопровождаются загрязнением воздуха, пожарами и травмами. Чаще всего жертвами пиротехники становятся дети и нетрезвые мужчины.

Минувшие новогодние праздники прошли для сотрудников Спасательного департамента как обычно: очень часто они выезжали на вызовы, связанные с возгораниями из-за использования пиротехники. Три человека пострадали, включая 10-летнего ребенка из Рапламаа, в руках которого взорвалась ракета.

Год назад аналогичные травмы получили трое взрослых и ребенок, всего было 17 вызовов для тушения фейерверковых возгораний. В 2021 году из-за фейерверков случилось шесть пожаров.

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