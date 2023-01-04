«Решил ради смеха зажечь вертушку и сесть на нее»: фейерверки колечат чаще детей и пьяных мужчин

Минувшие новогодние праздники прошли для сотрудников Спасательного департамента как обычно: очень часто они выезжали на вызовы, связанные с возгораниями из-за использования пиротехники. Три человека пострадали, включая 10-летнего ребенка из Рапламаа, в руках которого взорвалась ракета.