В Киеве продолжаются дискуссии о закрытии музея Булгакова, а в сети появилась информация об украинском издании биографии писателя, известного своими имперскими взглядами. По крайней мере у редакции Rus.Postimees это вызвало удивление.
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Украина ⟩ Неужели российская биография Михаила Булгакова выходит на украинском языке?
Неужели российская биография Михаила Булгакова выходит на украинском языке?
Вечером 2 января российский писатель-пропагандист Захар Прилепин опубликовал в соцсетях пост о том, что в Киеве вышел украинский перевод книги Мариэтты Чудаковой «Жизнеописание Михаила Булгакова». Ее оригинал был издан в 1988 году, и с тех пор она выдержала ряд переизданий на русском языке и в английском переводе. На заявление Прилепина отозвались и оппозиционные российские обозреватели.