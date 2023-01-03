Украина ⟩ Неужели российская биография Михаила Булгакова выходит на украинском языке?

Вечером 2 января российский писатель-пропагандист Захар Прилепин опубликовал в соцсетях пост о том, что в Киеве вышел украинский перевод книги Мариэтты Чудаковой «Жизнеописание Михаила Булгакова». Ее оригинал был издан в 1988 году, и с тех пор она выдержала ряд переизданий на русском языке и в английском переводе. На заявление Прилепина отозвались и оппозиционные российские обозреватели.

Прилепин дал своей новости заголовок «Злобная антисоветчина – это блюдо на Украине особенно любят». Надо признать, заголовок красноречивый. Во-первых, он свидетельствует, что Россия полностью погрузилась в то прошлое, когда муссировалась тема «антисоветчины». Во-вторых, Прилепин показывает, что только такую «что-то-ветчину» едят в стране, которую Россия пытается объявить своей территорией уже 300 с лишним дней. Стоит этим мечтам сбыться, и эта ветчина, наконец, будет правильной, советской. Как в старые добрые времена.