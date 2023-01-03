Тарту поддержит переход обучения на эстонский язык, выплатив учителям прибавку к зарплате

Дополнительная выплата сулит тем, кто получил высшее профессиональное образование и впервые приступил к профессиональной деятельности в указанном учебном заведении в течение 18 месяцев после получения высшего образования. Работник также должен отвечать квалификационным требованиям для занимаемой должности, в том числе владеть эстонским на уровне С1 или как родным языком.

Согласно плану действий Тарту, в 2025-2026 годах обучение в муниципальных школах и детских садах будет проходить на эстонском языке. Дополнительная плата учителям и опорным специалистам даст возможность поддержать переход к обучению на эстонском языке в пяти учебных заведениях Тарту, где обучение в настоящее время ведется на двух языках.

Прибавка будет выплачена тремя частями в течение трех лет. Максимальная сумма может достигать трехкратной минимальной заработной платы учителя начальной и средней школы, указанной в трудовом договоре.