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Автомобиль сбил известного эстонского спортсмена: обстоятельства ДТП вызывают вопросы

Эйли Арула
, журналист
Автомобиль сбил известного эстонского спортсмена: обстоятельства ДТП вызывают вопросы
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Автомобиль сбил Мадиса Михкельса 2 января днем на прямом участке дороги.
Автомобиль сбил Мадиса Михкельса 2 января днем на прямом участке дороги. Фото: Kristjan Teedema

В понедельник днем ​​в Тарту в Ихасте произошла авария, в которой пострадал выдающийся велосипедист Мадис Михкельс. Обстоятельства аварии до конца не установлены и полиция ведет расследование.

Днем 2 января, незадолго до четырех часов, в Центр тревоги поступил вызов, что водитель на автомобиле Škoda сбил выдающегося эстонского велосипедиста 19-летнего Мадиса Михкельса.

Автомобиль так наехал на спортсмена, что того подбросило в воздух и он ударился о боковое зеркало Škoda. При столкновении зеркало ударило Михкельса по спине так, что у него осталась резаная рана в несколько сантиметров.

К сожалению, вместо того, чтобы извиниться, водитель решил обругать пострадавшего Михкельса, обвинив в случившемся велосипедиста.

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