В понедельник днем в Тарту в Ихасте произошла авария, в которой пострадал выдающийся велосипедист Мадис Михкельс. Обстоятельства аварии до конца не установлены и полиция ведет расследование.
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Автомобиль сбил известного эстонского спортсмена: обстоятельства ДТП вызывают вопросы
Автомобиль сбил известного эстонского спортсмена: обстоятельства ДТП вызывают вопросы
Днем 2 января, незадолго до четырех часов, в Центр тревоги поступил вызов, что водитель на автомобиле Škoda сбил выдающегося эстонского велосипедиста 19-летнего Мадиса Михкельса.
Автомобиль так наехал на спортсмена, что того подбросило в воздух и он ударился о боковое зеркало Škoda. При столкновении зеркало ударило Михкельса по спине так, что у него осталась резаная рана в несколько сантиметров.