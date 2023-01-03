Вт, 3.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Электростанция Аувере вновь заработала

rus.postimees.ee
Электростанция Аувере вновь заработала
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Электростанция Аувере.
Электростанция Аувере. Фото: Eero Vabamägi

Остановленная на ремонт в начале декабря электростанция Аувере смогла выйти на полную мощность менее чем за сутки после начала работы, пишет ERR.

Концерн Eesti Energia планировал перезапустить станцию ​​в январе, чтобы обеспечить надежность в период пиковой нагрузки, то есть в самые холодные месяцы.

Электростанция Аувере заработала раньше, чем планировалось - 31 декабря.

Неисправность произошла во внешних теплообменниках, трубы которых лопнули. Два из четырех теплообменников электростанции уже заменены, замена остальных начнется следующим летом.

Ключевые слова
Наверх