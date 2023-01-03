Остановленная на ремонт в начале декабря электростанция Аувере смогла выйти на полную мощность менее чем за сутки после начала работы, пишет ERR.
Электростанция Аувере вновь заработала
Электростанция Аувере вновь заработала
Концерн Eesti Energia планировал перезапустить станцию в январе, чтобы обеспечить надежность в период пиковой нагрузки, то есть в самые холодные месяцы.
Электростанция Аувере заработала раньше, чем планировалось - 31 декабря.
Неисправность произошла во внешних теплообменниках, трубы которых лопнули. Два из четырех теплообменников электростанции уже заменены, замена остальных начнется следующим летом.
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