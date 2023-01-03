Скончался академик Юло Лилле

Юло Лилле родился 16 сентября 1931 года в волости Лелле в Пярнумаа. В 1955 году он окончил Таллиннский технический университет с дипломом инженера-химика-технолога и затем несколько лет работал мастером смены и технологом на Кивиылиском химическом комбинате. Его научная карьера началась с докторантуры в Таллиннском техническом университете. Поначалу он занимался выяснением состава и механизмов возникновения фенолов сланцевого масла. Первым в Эстонии он применил модный тогда метод газовой хроматографии под руководством академика Агу Аарна. В 1959 году он приступил к работе в только что учрежденном Кохтла-Ярвеском институте научного исследования горючего сланца. Там он был старшим научным сотрудником и руководителем сектора.

Лилле защитил диплом кандидата технических наук о получении ненасыщенных углеводородных газов при пиролизе горючего сланца в 1960 году. В 1973 году он защитил при Академии наук диплом кандидата технических наук по действовавшей в то время советской научной системе о результатах исследования алкилрезорцинов. В 1975 году Лилле приступил к работе в химическом институте Академии наук.