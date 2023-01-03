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Скончался академик Юло Лилле

BNS
Скончался академик Юло Лилле
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Академик Юло Лилле (16.09.1931− 02.01.2023).
Академик Юло Лилле (16.09.1931− 02.01.2023). Фото: Eesti Teaduste Akadeemia

В понедельник в возрасте 91 года скончался академик Юло Лилле, один из основателей биоорганической химии в Эстонии.

Юло Лилле родился 16 сентября 1931 года в волости Лелле в Пярнумаа. В 1955 году он окончил Таллиннский технический университет с дипломом инженера-химика-технолога и затем несколько лет работал мастером смены и технологом на Кивиылиском химическом комбинате. Его научная карьера началась с докторантуры в Таллиннском техническом университете. Поначалу он занимался выяснением состава и механизмов возникновения фенолов сланцевого масла. Первым в Эстонии он применил модный тогда метод газовой хроматографии под руководством академика Агу Аарна. В 1959 году он приступил к работе в только что учрежденном Кохтла-Ярвеском институте научного исследования горючего сланца. Там он был старшим научным сотрудником и руководителем сектора.

Лилле защитил диплом кандидата технических наук о получении ненасыщенных углеводородных газов при пиролизе горючего сланца в 1960 году. В 1973 году он защитил при Академии наук диплом кандидата технических наук по действовавшей в то время советской научной системе о результатах исследования алкилрезорцинов. В 1975 году Лилле приступил к работе в химическом институте Академии наук.

Лилле стал членом Академии наук Эстонии в 1983 году. В 1984 году он стал профессором органической химии. В период 1992–1997 он был заведующим кафедрой органической химии Таллиннского технического университета и заведующим отделом химического института. В период 1997−2013 он был чрезвычайным старшим научным сотрудником по биоорганической химии, а с 1997 года профессором-эмеритом. Под его руководством выросла целая плеяда специалистов в области органической химии.

Начавшееся по его инициативе в 1970-х исследование биохимического и химического синтеза простаноидов превратилось в находящееся на острие мировой науки направление. Позже он вновь заинтересовался эстонским горючим сланцем, в этот раз — структурой и возникновением одного из его важных компонентов - керогена, причем на новаторском уровне молекулярной симуляции. Высоко ценится его вклад в моделирование электропроводящих полимеров.

Академик Лилле опубликовал более 200 научных публикаций. Под его руководством защищены восемь кандидатских дипломов. В период 1993–2007 он был председателем редакционной коллегии журнала „Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia“.

В 1987 году коллектив под руководством Юло Лилле удостоился научной премии Эстонии, в 1991 году его наградили медалью Эстонской академии наук, в 2001 году знаком за заслуги ордена Белой звезды V степени, а в 2011 году - государственной научной премией за дело всей жизни.

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