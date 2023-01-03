Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 3 января: компенсация взносов во II пенсионную ступень, годовщина перемирия в Освободительной войне, проводы старого года по-никарагуански и мистический лес на «фабрике открытий»
Сегодня в выпуске:
- Фонды второй пенсионной ступени сотен тысяч жителей Эстонии пополнятся в январе взносами со стороны государства, которы были ранее заморожены на полтора года. Как будет проходить компенсация, выяснял наш корреспондент.
- Короткие новости: кто стал новым руководителем Eesti Energia, пожары в Эстонии вновь унесли много жизней и целый год, посвященный банной культуре!
- Сегодня в Эстонии минутой молчания и различными мероприятиями почтили память павших в Освободительной войне. Наш репортаж из Нарвы, где парадное построение на центральной площади города принимал глава государства.
- Под Новый год в Италии выбрасывают мебель, в Дании в полночь бьют посуду на счастье, а в Испании во время боя курантов нужно успеть съесть 12 виноградин. Свои необычные традиции проводов старого года есть и в Никарагуа, куда мы заглянем с помощью наших коллег из агентства Associated Press.
- Мировые новости: почему массово закрываются французские пекарни, что воруют жители Швеции и кто напугал тасманского дьявола.
- Фабрика открытий и изобретений PROTO ждет гостей на финальные показы уникальной праздничной инсталляции, в которой соединились законы физики и немного новогоднего волшебства.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 3 января.