«Новости в 7» за 3 января: компенсация взносов во II пенсионную ступень, годовщина перемирия в Освободительной войне, проводы старого года по-никарагуански и мистический лес на «фабрике открытий»

Сегодня в выпуске:

- Фонды второй пенсионной ступени сотен тысяч жителей Эстонии пополнятся в январе взносами со стороны государства, которы были ранее заморожены на полтора года. Как будет проходить компенсация, выяснял наш корреспондент.

- Короткие новости: кто стал новым руководителем Eesti Energia, пожары в Эстонии вновь унесли много жизней и целый год, посвященный банной культуре!

- Сегодня в Эстонии минутой молчания и различными мероприятиями почтили память павших в Освободительной войне. Наш репортаж из Нарвы, где парадное построение на центральной площади города принимал глава государства.

- Под Новый год в Италии выбрасывают мебель, в Дании в полночь бьют посуду на счастье, а в Испании во время боя курантов нужно успеть съесть 12 виноградин. Свои необычные традиции проводов старого года есть и в Никарагуа, куда мы заглянем с помощью наших коллег из агентства Associated Press.

- Мировые новости: почему массово закрываются французские пекарни, что воруют жители Швеции и кто напугал тасманского дьявола.

- Фабрика открытий и изобретений PROTO ждет гостей на финальные показы уникальной праздничной инсталляции, в которой соединились законы физики и немного новогоднего волшебства.