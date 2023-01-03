В четверг в полдень из Таллинна в Тарту отправится автомобиль с гробом, в котором покоится политик и государственный деятель Эдгар Сависаар. Но путешествие закончится не в университетском городке, а в Вынну, точнее в находящейся рядом деревне Имсте. Именно там находится новое кладбище Вынну, где находится могила семьи Сависаара.
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Фото ⟩ Вечный покой найдет не в Таллинне: Эдгара Сависаара похоронят в семейной могиле
Вечный покой найдет не в Таллинне: Эдгара Сависаара похоронят в семейной могиле