Фото ⟩ Вечный покой найдет не в Таллинне: Эдгара Сависаара похоронят в семейной могиле

Гроб с телом Эдгара Сависаара будет доставлен в концертный зал Estonia в четверг в 9 часов утра. Еще до этого будет сделана символическая остановка у Таллиннской телебашни на Клоостриметса-теэ. Именно там он среди прочего произнес, что противостояние советских военных и эстонских защитников в решающие августовские дни 1991 года закончится без кровопролития.