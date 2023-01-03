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Фото ⟩ Вечный покой найдет не в Таллинне: Эдгара Сависаара похоронят в семейной могиле

Райму Хансон Силле Аннук
Вечный покой найдет не в Таллинне: Эдгара Сависаара похоронят в семейной могиле
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Кладбищенский сторож Лийна Вайно у могилы семьи Сависаара.
Кладбищенский сторож Лийна Вайно у могилы семьи Сависаара. Фото: Sille Annuk

В четверг в полдень из Таллинна в Тарту отправится автомобиль с гробом, в котором покоится политик и государственный деятель Эдгар Сависаар. Но путешествие закончится не в университетском городке, а в Вынну, точнее в находящейся рядом деревне Имсте. Именно там находится новое кладбище Вынну, где находится могила семьи Сависаара.

Эдгар Сависаар в 2007 году. 
Эдгар Сависаар в 2007 году. Фото: Peeter Langovits

Гроб с телом Эдгара Сависаара будет доставлен в концертный зал Estonia в четверг в 9 часов утра. Еще до этого будет сделана символическая остановка у Таллиннской телебашни на Клоостриметса-теэ. Именно там он среди прочего произнес, что противостояние советских военных и эстонских защитников в решающие августовские дни 1991 года закончится без кровопролития.

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