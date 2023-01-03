Через два года после смерти роженицы в суд передали дело против двух акушерок

Латвийская прокуратура сообщила, что акушерок обвинили в халатном выполнении своих обязанностей, что стало причиной смерти женщины. Подсудимые, являясь аттестованными медицинскими работниками по специальности «Акушерство» фельдшерско-акушерского учреждения здравоохранения, 31 июля 2020 года посетили женщину, у которой начались роды. Среди прочего упомянутый центр также оказывает услуги помощи при родах на дому.

Первой к роженице в Елгаве прибыла акушерка, которая не была включена в договор о беременности, заключенный между акушеркой и предприятием, но поскольку акушерке, включенной в договор, потребовалось больше времени, чтобы добраться до роженицы, она отправила к ней свою коллегу.

По версии обвинения, по прибытии к роженице акушерка выполняла свои обязанности халатно и ненадлежащим образом. Ребенок родился с асфиксией и затрудненным дыханием из-за обмотавшейся вокруг шеи пуповины, что может представлять опасность для здоровья и жизни новорожденного. Даже тогда акушерка не вызвала Службу неотложной медицинской помощи Латвии (NMPD), чтобы доставить мать и новорожденного в больницу. Это привело ко множеству диагнозов у новорожденного, включая асфиксию во время родов и гипоксически-ишемическую энцефалопатию.

Вторая акушерка пришла к роженице через полчаса после родов. Акушерки с необходимой тщательностью не зафиксировали в медицинской документации показатели жизнедеятельности роженицы, а также тонус матки, объем кровопотери в послеродовой период, сроки, порядок и скорость применяемой медикаментозной терапии.