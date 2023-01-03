Прокуратура Латвии направила в Земгальский районный суд уголовное дело в отношении двух акушерок санатория Stārķa ligzda в связи со смертью роженицы в 2020 году, пишет Rus.TVNET со ссылкой на агентство LETA.
Через два года после смерти роженицы в суд передали дело против двух акушерок
Латвийская прокуратура сообщила, что акушерок обвинили в халатном выполнении своих обязанностей, что стало причиной смерти женщины. Подсудимые, являясь аттестованными медицинскими работниками по специальности «Акушерство» фельдшерско-акушерского учреждения здравоохранения, 31 июля 2020 года посетили женщину, у которой начались роды. Среди прочего упомянутый центр также оказывает услуги помощи при родах на дому.
Первой к роженице в Елгаве прибыла акушерка, которая не была включена в договор о беременности, заключенный между акушеркой и предприятием, но поскольку акушерке, включенной в договор, потребовалось больше времени, чтобы добраться до роженицы, она отправила к ней свою коллегу.
По версии обвинения, по прибытии к роженице акушерка выполняла свои обязанности халатно и ненадлежащим образом. Ребенок родился с асфиксией и затрудненным дыханием из-за обмотавшейся вокруг шеи пуповины, что может представлять опасность для здоровья и жизни новорожденного. Даже тогда акушерка не вызвала Службу неотложной медицинской помощи Латвии (NMPD), чтобы доставить мать и новорожденного в больницу. Это привело ко множеству диагнозов у новорожденного, включая асфиксию во время родов и гипоксически-ишемическую энцефалопатию.
Вторая акушерка пришла к роженице через полчаса после родов. Акушерки с необходимой тщательностью не зафиксировали в медицинской документации показатели жизнедеятельности роженицы, а также тонус матки, объем кровопотери в послеродовой период, сроки, порядок и скорость применяемой медикаментозной терапии.
Как подчеркивается в обвинительном акте, при появлении кровотечения из половых органов роженицы акушерки не выяснили его причину, не установили правильный диагноз и, допустив неоправданное промедление, сразу не вызвали скорую помощь.
Когда спустя более часа акушерки все-таки вызвали скорую помощь, у жертвы был констатирован гиповолемический шок, который перешел в тяжелую степень, а когда ее поместили в машину скорой помощи, произошла остановка дыхания. Реанимационные мероприятия, проводившиеся почти час, не увенчались успехом, женщина скончалась.
Своими действиями акушерки нарушили основные принципы, изложенные в Кодексе врачебной этики, Законе о лечении и постановлении Кабинета министров «О порядке определения помощи при родах».
За совершенное правонарушение закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, пробационный надзор, общественные работы или штраф.
Прокуратура Латвии напоминает, что ни одно лицо не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет установлена в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.
Владельцем SIA Ģimenes veselības centrs Stārķa ligzda является Дина Цепле. В 2021 году оборот компании составил 258 344 евро, а прибыль - 25 401 евро.