Президент Карис посетил Силламяэ: «Сюда должны приехать все министры»

«Мой совет всем министрам: если поедете в Нарву, также заверните в Силламяэ. Это больше не закрытый город, это весьма открытый дом для 12 000 жителей Эстонии», - написал Карис на своей странице в Facebook.

Он отметил, что у него состоялся откровенный разговор с мэром Силламяэ Тынисом Калбергом и его командой. «Беспокойство вызывает то, что молодежь уезжает в Таллинн. Радует план построить пассажирский и яхтенный порт в Силламяэ. Беспокойство вызывает и стагнация связанного с грузовым портом бизнеса, вызванная введенными после российской агрессии санкциями, поскольку доходная база города сокращается, а цены на энергоносители выросли почти в три раза», - перечислил президент.

По словам Кариса, руководитель отдела образования и культуры Силламяэ Аннели Рантс, рассказавшая о переходе на эстоноязычное образование, выразила оптимизм, поскольку считает, что городские детские сады и школы хотят и могут справиться с этим переходом. «Но это, безусловно, будет большим вызовом, поскольку, согласно данным переписи, только два процента жителей Силламяэ в настоящее время говорят дома по-эстонски. Я неоднократно говорил молодым людям в Ида-Вирумаа, что знание эстонского языка дает им возможность влиять на принятие решений в местной жизни», - отметил президент.