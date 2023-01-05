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ПРЕДВЫБОРНАЯ СТУДИЯ ⟩ Криштафович: 700 евро без налогов для всех; Одинец: повысим налог для богатых до 25%

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Криштафович: 700 евро без налогов для всех; Одинец: повысим налог для богатых до 25%
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  • Одинец: повысим минималку госрешением до 1200 евро
  • Криштафович: плановая экономика – это не про нас!

В преддверии парламентских выборов Rus.Postimees запускает цикл предвыборных мини-дискуссий. Темой первых дебатов стали зарплаты и пенсии, уровень жизни и сплочение общества. Утешительны или неутешительны перспективы?

В дебатах приняли участие кандидаты от Партии реформ Евгений Криштафович и Социал-демократической партии Эдуард Одинец. Политики горячо поспорили о налоговой реформе, зарплатах и пенсиях, а также выяснили, кого важнее поддерживать – предпринимателей или обычных жителей.

Смотрите видео!

Выдержки из беседы:

– Зарплаты не поспевают за космической инфляцией, частные предприниматели не готовы их поднимать. Что ваши партии имеют предложить?

Криштафович: – Правительство справляется с темпами инфляции как минимум в публичном секторе, если говорить о госбюджете 2023 года. Предусмотрен рост зарплат в зависимости от сектора – от 15 до 20%. Можно было бы и больше, но публичный сектор не может расти быстрее, чем частный сектор. К тому же нужно помнить, что резкий рост зарплат еще сильнее вызовет инфляцию, которую нужно тормозить. Для этого в Эстонии – мало возможностей. К числу немногих рычагов относится поддержка предпринимательства, сохранение достаточно низких налогов, что является принципиальной позицией Партии реформ.

Одинец: – В первую очередь мы должны думать о том, как справляются с инфляцией и ростом расходов в новых экономических и социальных условиях наши самые обычные жители, которые в большинстве своем не являются бюджетниками. Нужно говорить о том, как повысить реальные доходы населения.

Одна из мер – повышение минимальной зарплаты, причем без всякого ожидания договоренностей работодателей и профсоюзов. Минималку нужно установить государственным решением, повысив ее в течение трех лет до 1200 евро, рост составит 475 евро. При этом пенсия должна быть не ниже половины средней зарплаты.

Необлагаемый подоходным налогом минимум предлагаем держать на уровне нынешней минималки. Одновременно следует реформировать систему подоходного налога. Те, кто зарабатывает меньше, должен вкладывать в госбюджет меньше, если же доходы больше, то и вклад будет больше.

Это означает, что минималка в 725 евро не облагается подоходным налогом. Доходы до 3000 евро облагаются налогом в 20%. С суммы, превышающей 3000 евро, взимается 25%.

Криштафович: – Дорого! Очень дорого! Предложение Партии реформ – более скромное: поднять необлагаемый налогом минимум до 700 евро для всех! Это будет стоить бюджету 370 миллионов евро.

Что касается предложения соцдемов повысить минимальную зарплату госрешением, то мы категорически против того, чтобы что-то устанавливать государственным решением. На что оно будет опираться? Откуда чиновники знают что-то лучше, чем работодатели и профсоюзы? Нужно доверять участникам рынка. Не стоит вмешиваться в это государственным регулированием. Плановая экономика – это не про нас!

Не думаю, что минимальную зарплату можно повысить в два раза, и что работодатели с этим справятся. Так мы только задушим бизнес!

Подробнее в повторе!

Криштафович vs Одинец: зарплаты и пенсии – утешительны ли перспективы? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Ted Baker
Криштафович vs Одинец: зарплаты и пенсии – утешительны ли перспективы? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Ted Baker Фото: Pm
  • Зарплаты не поспевают за космической инфляцией. Что готовы предложить партии?
  • Пенсии в ближайшие четыре года – каковы перспективы? 
  • Как Эстонии избавиться от лидерства по инфляции в ЕС?
  • За счет чего справляться семьям с детьми?
  • Уровень жизни – можно ли противостоять обеднению населения?
  • Где найти точки сплочения в разобщенном обществе?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Ted Baker 

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