ПРЕДВЫБОРНАЯ СТУДИЯ ⟩ Криштафович: 700 евро без налогов для всех; Одинец: повысим налог для богатых до 25%

В дебатах приняли участие кандидаты от Партии реформ Евгений Криштафович и Социал-демократической партии Эдуард Одинец. Политики горячо поспорили о налоговой реформе, зарплатах и пенсиях, а также выяснили, кого важнее поддерживать – предпринимателей или обычных жителей.

Смотрите видео!

Выдержки из беседы:

– Зарплаты не поспевают за космической инфляцией, частные предприниматели не готовы их поднимать. Что ваши партии имеют предложить?

Криштафович: – Правительство справляется с темпами инфляции как минимум в публичном секторе, если говорить о госбюджете 2023 года. Предусмотрен рост зарплат в зависимости от сектора – от 15 до 20%. Можно было бы и больше, но публичный сектор не может расти быстрее, чем частный сектор. К тому же нужно помнить, что резкий рост зарплат еще сильнее вызовет инфляцию, которую нужно тормозить. Для этого в Эстонии – мало возможностей. К числу немногих рычагов относится поддержка предпринимательства, сохранение достаточно низких налогов, что является принципиальной позицией Партии реформ.

Одинец: – В первую очередь мы должны думать о том, как справляются с инфляцией и ростом расходов в новых экономических и социальных условиях наши самые обычные жители, которые в большинстве своем не являются бюджетниками. Нужно говорить о том, как повысить реальные доходы населения.