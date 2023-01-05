В преддверии парламентских выборов Rus.Postimees запускает серию предвыборных мини-дискуссий. Темой первых дебатов станут зарплаты и пенсии, уровень жизни и сплочение общества. Утешительны или неутешительны перспективы?
ПРЕДВЫБОРНАЯ СТУДИЯ ⟩ Криштафович vs Одинец: зарплаты и пенсии – утешительны ли перспективы?
13:00
Криштафович vs Одинец: зарплаты и пенсии – утешительны ли перспективы?
В разговоре о наболевшем примут участие кандидаты от Партии реформ Евгений Криштафович и Социал-демократической партии Эдуард Одинец. Смотрите прямой эфир в 13:00!
- Зарплаты не поспевают за космической инфляцией. Что готовы предложить партии?
- Пенсии в ближайшие четыре года – каковы перспективы?
- Как Эстонии избавиться от лидерства по инфляции в ЕС?
- За счет чего справляться семьям с детьми?
- Уровень жизни – можно ли противостоять обеднению населения?
- Где найти точки сплочения в разобщенном обществе?
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