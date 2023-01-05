Чт, 5.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ПРЕДВЫБОРНАЯ СТУДИЯ ⟩ Криштафович vs Одинец: зарплаты и пенсии – утешительны ли перспективы?

13:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Криштафович vs Одинец: зарплаты и пенсии – утешительны ли перспективы?
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

В преддверии парламентских выборов Rus.Postimees запускает серию предвыборных мини-дискуссий. Темой первых дебатов станут зарплаты и пенсии, уровень жизни и сплочение общества. Утешительны или неутешительны перспективы?

В разговоре о наболевшем примут участие кандидаты от Партии реформ Евгений Криштафович и Социал-демократической партии Эдуард Одинец. Смотрите прямой эфир в 13:00!

  • Зарплаты не поспевают за космической инфляцией. Что готовы предложить партии?
  • Пенсии в ближайшие четыре года – каковы перспективы? 
  • Как Эстонии избавиться от лидерства по инфляции в ЕС?
  • За счет чего справляться семьям с детьми?
  • Уровень жизни – можно ли противостоять обеднению населения?
  • Где найти точки сплочения в разобщенном обществе?
Ключевые слова
Наверх