В Кохтла-Ярве горсобрание избрало осужденного за мошенничество главой ревизионной комиссии

Салтыков получил 14 голосов, а его конкурентка - бывшая председатель горсобрания Рийна Иванова - получила десять голосов, сообщает Põhjarannik.

Поскольку Иванова была совместным кандидатом находящихся в оппозиции пяти членов Центристской партии и пяти социал-демократов, голоса за Салтыкова отдали члены правящего союза Кохтла-Ярве, в который входят избирательный союз «Рестарт», Партия реформ, депутаты, отколовшиеся от Центристской партии, и избирательный союз «Прогресс», членом которого является сам Салтыков.

Голосовала по совести

Член избирательного союза «Рестарт» и директор Вирумааского колледжа ТТУ Маре Роозилехт считает, что судимость Салтыкова за мошенничество не является причиной, по которой он не может быть председателем ревизионной комиссии главного контрольного органа горсобрания. «Я так понимаю, что он и раньше работал в этой [ревизионной] комиссии, и я считаю, что он хорошо справится со своей задачей. Лучшего варианта на данный момент просто нет, пришлось выбирать из того, что есть. Я проголосовала по совести. Из двух вариантов я посчитала, что председателем может быть Евгений», - сказала Роозилехт.

Евгений Салтыков был осужден вместе со своим отцом Юрием Салтыковым, который раньше был руководителем Кохтла-Ярвеского молодежного центра. Суд приговорил Евгения Салтыкова к двум годам лишения свободы условно.

Согласно обвинению, которое нашло подтверждение в суде, отец и сын Салтыковы организовывали фиктивное трудоустройство нескольких лиц в молодежный центр на протяжении почти десяти лет, но в действительности они там никогда не работали.

Город Кохтла-Ярве предъявил им иск на 40 000 евро в связи с нанесенным ущербом. Суд уменьшил эту сумму до 15 000 евро, большую часть которых должен был заплатить Юрий Салтыков. Суд постановил, что Евгений Салтыков должен выплатить Кохтла-Ярве более 800 евро.