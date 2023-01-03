«Сергей был моим лучшим другом», - сказал Ильмар. «И теперь его просто нет. Так жаль, что слезы наворачиваются», - с грустью говорит он о Сергее, погибшем при пожаре в деревне Кярса на хуторе Юри. В то же время собака Ильмара бегает по бывшему жилому дому, сгоревшему дотла. «Пожар мог начаться от радиатора, который стояла рядом с кроватью Сергея», - сказал Ильмар. Его версию подтвердила и соседка погибшего.
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РЕПОРТАЖ ⟩ Соседи о трагически погибшем Сергее: «Он всегда был готов прийти на помощь»
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Соседи о трагически погибшем Сергее: «Он всегда был готов прийти на помощь»
В ночь на 3 января в деревне Кярса в Пыльвамаа сгорел жилой дом, в котором во время работ по тушению был обнаружен погибший в результате пожара человек. «Вызов о пожаре поступил в 01.53, пожар был полностью потушен в 07.17. Жильца дома искали три часа и в 04.38, к сожалению, его нашли мертвым», - сообщил дежурный пресс-секретарь Спасательного департамента Роман Абубикиров. Это была первая смерть из-за пожара в Эстонии в 2023 году. В результате пожара, вспыхнувшего ночью, погиб 64-летний Сергей.