РЕПОРТАЖ ⟩ Соседи о трагически погибшем Сергее: «Он всегда был готов прийти на помощь»

«Сергей был моим лучшим другом», - сказал Ильмар. «И теперь его просто нет. Так жаль, что слезы наворачиваются», - с грустью говорит он о Сергее, погибшем при пожаре в деревне Кярса на хуторе Юри. В то же время собака Ильмара бегает по бывшему жилому дому, сгоревшему дотла. «Пожар мог начаться от радиатора, который стояла рядом с кроватью Сергея», - сказал Ильмар. Его версию подтвердила и соседка погибшего.