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РЕПОРТАЖ ⟩ Соседи о трагически погибшем Сергее: «Он всегда был готов прийти на помощь»

Фото и видео
Трийн Роос
Соседи о трагически погибшем Сергее: «Он всегда был готов прийти на помощь»
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Ворота, через которые хозяин больше не зайдет во двор дома.
Ворота, через которые хозяин больше не зайдет во двор дома. Фото: Triin Roos, Elu24

«Сергей был моим лучшим другом», - сказал Ильмар. «И теперь его просто нет. Так жаль, что слезы наворачиваются», - с грустью говорит он о Сергее, погибшем при пожаре в деревне Кярса на хуторе Юри. В то же время собака Ильмара бегает по бывшему жилому дому, сгоревшему дотла. «Пожар мог начаться от радиатора, который стояла рядом с кроватью Сергея», - сказал Ильмар. Его версию подтвердила и соседка погибшего.

В ночь на 3 января в деревне Кярса в Пыльвамаа сгорел жилой дом, в котором во время работ по тушению был обнаружен погибший в результате пожара человек. «Вызов о пожаре поступил в 01.53, пожар был полностью потушен в 07.17. Жильца дома искали три часа и в 04.38, к сожалению, его нашли мертвым», - сообщил дежурный пресс-секретарь Спасательного департамента Роман Абубикиров. Это была первая смерть из-за пожара в Эстонии в 2023 году. В результате пожара, вспыхнувшего ночью, погиб 64-летний Сергей.

«Деревня Кярса - наша самая большая деревня, мне все звонят и спрашивают, но я не знаю точно, какой дом здесь сгорел», - сказала жительница Кярса Вальве во вторник утром, когда местные жители еще только обсуждали, в каком именно доме вспыхнул пожар. - Я не спал всю ночь, но ничего не слышала».

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