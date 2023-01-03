Бывший вратарь сборной Эстонии по футболу Сергей Лепметс решил покинуть «Нымме Калью» и присоединиться к академии «Динамо» в Москве, где начал работать тренером юных вратарей, сообщает Soccernet.ee.
Бывший вратарь сборной Эстонии устроился на работу в топ-клуб России
В последние годы Лепметс играл в высшей лиге Эстонии, где защищал ворота как «Левадии», так и «Нымме Калью». В составе последнего он отыграл два сезона, а в прошлом году работал скорее тренером вратарей. С «Левадией» он также стал трехкратным чемпионом Эстонии.
В интервью Soccernet.ee спортивный директор и помощник тренера «Нымме Калью» Арго Арбайтер заявил, что Лепметс принял предложение из России. «Лепметс подписал контракт с московской академией «Динамо» и уехал в Россию, поэтому нам понадобился новый тренер вратарей», - сказал Арбайтер.
В последние дни много говорят об эстонских футболистах и России. Поводом к этому стал пост в социальных сетях бывшего защитника сборной Эстонии по футболу Андрея Степанова, где несколько бывших и действующих эстонских футболистов провожали Новый год в компании главного тренера сборной России Валерия Карпина.