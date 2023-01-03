Бывший вратарь сборной Эстонии устроился на работу в топ-клуб России

В последние годы Лепметс играл в высшей лиге Эстонии, где защищал ворота как «Левадии», так и «Нымме Калью». В составе последнего он отыграл два сезона, а в прошлом году работал скорее тренером вратарей. С «Левадией» он также стал трехкратным чемпионом Эстонии.

В интервью Soccernet.ee спортивный директор и помощник тренера «Нымме Калью» Арго Арбайтер заявил, что Лепметс принял предложение из России. «Лепметс подписал контракт с московской академией «Динамо» и уехал в Россию, поэтому нам понадобился новый тренер вратарей», - сказал Арбайтер.