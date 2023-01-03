Пошел на работу и исчез: полиция ищет пропавшего 31-летнего мужчину

Сегодня вечером в полицию поступило сообщение, что утром 3 января Индрек вышел из дома на улице Кеэмикуте в Маарду, должен был отправиться на работу в Маарду, а днем ​​на встречу в Таллинн. Только к вечеру, когда он не появился дома, его близкие узнали, что он сегодня не вышел на работу.

Его мобильный телефон показывает район возле таллиннского автовокзала как последнее его местонахождение этим утром, откуда, согласно собранной до сих пор информации, он мог направиться в Лаагри. С тех пор его телефон отключен.

Патрули искали Индрека с момента получения информации об исчезновении, больницы и другие места, где он мог находиться, были проверены. Однако его до сих пор не нашли. Полиция продолжает анализировать записи городских камер.

Рост Индрека около 176 см, он худощавого телосложения, в очках и с бородой. Когда он вышел из дома, на нем были синие джинсы и серая парка до колен с меховым капюшоном. У него может быть с собой портфель, а на шее шарф цвета эстонского флага.