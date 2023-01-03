Пропавшего мужчину нашли в Таллинне на заправке

Напомним, что полиция просила помощи в установлении местонахождения 31-летнего Индрека, который 3 января утром ушел из дома в неизвестном направлении.

Он должен был отправиться на работу в Маарду, а днем – ​​на встречу в Таллинн. К вечеру, когда Индрек не появился дома, его близкие узнали, что он не выходил на работу.