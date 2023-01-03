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Пропавшего мужчину нашли в Таллинне на заправке

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Пропавшего мужчину нашли в Таллинне на заправке
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Заправка. Снимок иллюстративный.
Заправка. Снимок иллюстративный. Фото: Tairo Lutter

Вчера вечером в полицию поступило сообщение о мужчине на заправке на Пярнуском шоссе в Таллинне, который нуждается в помощи. При проверке выяснилось, что речь идет о пропавшем Индреке. Его отвезли в больницу на медосмотр.

Напомним, что полиция просила помощи в установлении местонахождения 31-летнего Индрека, который 3 января утром ушел из дома в неизвестном направлении.

Он должен был отправиться на работу в Маарду, а днем – ​​на встречу в Таллинн. К вечеру, когда Индрек не появился дома, его близкие узнали, что он не выходил на работу.

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