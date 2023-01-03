Вчера вечером в полицию поступило сообщение о мужчине на заправке на Пярнуском шоссе в Таллинне, который нуждается в помощи. При проверке выяснилось, что речь идет о пропавшем Индреке. Его отвезли в больницу на медосмотр.
Пропавшего мужчину нашли в Таллинне на заправке
Пропавшего мужчину нашли в Таллинне на заправке
Напомним, что полиция просила помощи в установлении местонахождения 31-летнего Индрека, который 3 января утром ушел из дома в неизвестном направлении.
Он должен был отправиться на работу в Маарду, а днем – на встречу в Таллинн. К вечеру, когда Индрек не появился дома, его близкие узнали, что он не выходил на работу.