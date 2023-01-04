Минобороны России сообщило о гибели 89 военнослужащих в результате удара по Макеевке

В Минобороны уточнили, что среди погибших – заместитель командира полка подполковник Бачурин.

«К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших наших товарищей увеличилось до 89», – заявил первый замначальника главного военно-политического управления ВС РФ Сергей Севрюков.

Причиной атаки, по его словам, стало массовое использование личным составом мобильных телефонов.

«Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара», – заявил он.

В Минобороны также сообщили, что ответным огнем была уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS, из которой велся огонь по Макеевке (украинская сторона это не подтверждала).

Удар по зданию профтехучилица в Макеевке, в котором располагалась база российских военнослужащих, произошел сразу после наступления нового года. В здании ПТУ в этот момент могло находиться около 600 человек.

В воскресенье Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что в ходе удара по Макеевке были убиты 400 и ранены 300 мобилизованных россиян. В украинских СМИ также сообщалось о 300 погибших.

В понедельник министерство обороны России сообщило о гибели 63 военнослужащих в ходе обстрела с украинской стороны. Изначально в сообщении присутствовало слово «мобилизованные», однако позже упоминание о них исчезло.

Источник агентства Reuters, попросивший об анонимности, подтвердил, что удар был нанесен по месту, где были размещены мобилизованные, и заявил, что цифры украинской стороны могут быть завышены.

В дальнейшем российские «военкоры» писали, что разбор завалов на месте удара продолжается (здание ПТУ было разрушено почти полностью) и отмечали, что число жертв может расти.