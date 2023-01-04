В последние недели наблюдается рост заболеваемости инфекциями верхних дыхательных путей, при этом доминируют грипп А и коронавирус. Тяжелобольных и нуждающихся в госпитализации людей становится все больше. Также заметно выросло число людей, обращающихся в отделение неотложной медицинской помощи (EMO). И хотя с койко-местами становится все труднее, говорить о катастрофе пока рано, пишет Tartu Postimees.