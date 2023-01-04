Неожиданное заявление лыжника: надеюсь, россияне вскоре смогут соревноваться

22-летний Огден в этом году буквально взлетел в серии Кубка мира. Сейчас он располагается на 13-м месте, и лучшее его соревнование было на «Тур де Ски». На индивидиуальном старте 10-километровой дистанции он занял шестое место, это лучший результат за его карьеру.

Однако на финише молодой американец запомнился своим довольно спорным сообщением: он ожидает, что российские спортсмены вернутся на лыжную трассу, потому что, по его словам, именно русские способны остановить преимущество норвежцев.

«Я не политик, но считаю, что они должны вернуться. Мне нравится, когда русские соревнуются, поскольку они могут одолеть норвежцев. Они борцы. Но я должен отметить, что не слежу за политикой», - сказал Огден.

«Наверное, хорошо, что в этом году они не могут соревноваться, потому что война в Украине - это ад. В то же время, я надеюсь, что они скоро вернутся, потому что они мне нравятся».

Параллельно с этим Огден дал понять, что норвежские лыжники должны считаться с американцами. Спортсмен верит, что либо он, либо кто-то из его сборной смогут вскоре противостоять лыжникам из Норвегии.