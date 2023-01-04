Сконцентрировавшийся на простых вещах Айгро прекрасно выступил в Австрии

Айгро, который использовал понедельник – выходной день для оттачивания техники, в квалификации смог пролететь 117 метров и заработал 100,7 балла. Этот прыжок принес эстонцу 21-е место в конкуренции 60 мужчин. В основных соревнованиях на дуэли с Айгро будет выступать норвежец Андерс Фаннемель, чей прыжок оказался на полметра короче, чем у эстонца, ипринес ему 96,1 балла.

«Наконец-то я начал нормально работать на трамплине. Надеюсь, такой настрой будет и на основных соревнованиях, может быть даже немного лучше. Я вполне мог бы это сделать, но посмотрим. В выходной день мы скорректировали позицию и я шел на квалификацию с одной мыслью. Не придумывал ничего экстремального, делал все максимально просто, и, возможно, секрет кроется именно в этой мелочи», — сказал Айгро после соревнований.

Кевин Мальцев, второй эстонец, участвующий в турнире, прыгнул 116 м и набрал 94,9 балла. Его соперником сегодня будет финн Вилхо Палосаари, который сейчас занимает на турнире 27 место. Свои первые в жизни очки на Кубке мира 18-летний Палосаари набрал в первый день нового года в Гармише, где занял 26-е место.