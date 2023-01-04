Галерея ⟩ Один и тот же деревянный дом горит второй раз: спасатели подозревают поджог

Во вторник в 23:26 в Центр тревоги поступило сообщение, что в доме по адресу шоссе Рийа, 58 в Пярну произошел пожар. На месте выяснилось, что на самом деле горел старый двухэтажный деревянный дом по адресу шоссе Рийа, 60.

На момент прибытия спасателей пламя вырывалось из окон и дверей в задней части дома. Это место окружено множеством деревянных построек. К счастью, спасателям удалось быстро взять огонь под контроль, после чего они продолжили работы по тушению.

Примерно через четверть часа после полуночи два спасателя на спасательной машине с лестницей подъехали к еще дымящемуся дому. Видимо, для того, чтобы лучше разобраться в ситуации.

После завершения работ по тушению руководитель пярнуской спасательной команды Райко Ирманн сказал, что, когда они только упаковывали оборудование, горела большая часть второго этажа и чердак. Когда спасатели прибыли на место происшествия, наверху пламя было почти везде.

«Согласно предположениям, это мог быть поджог, так как все двери были закрыты. Мы сами их открыли», – сказал Ирманн.

Этот же деревянный дом пострадал в огне 1 июня прошлого года. По прибытии спасателей, пустующий дом был охвачен огнем, горели оконные рамы и подвал. Тогда из здания вывели 66-летнего мужчину, которого скорая помощь доставила в больницу.