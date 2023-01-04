В Эстонии по понедельникам не будет ни одной бумажной газеты

Таким образом, в Эстонии больше не будет выходить ни одна газета на эстонском языке по понедельникам, поскольку ранее аналогичное решение приняли Postimees и Õhtuleht.

Издание Eesti Päevaleht сообщило в среду, что перестанет выходить в бумажной версии по понедельникам с 16 января.