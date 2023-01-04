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В Эстонии по понедельникам не будет ни одной бумажной газеты

Rus.Postimees
В Эстонии по понедельникам не будет ни одной бумажной газеты
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Эстонские газеты.
Эстонские газеты. Фото: Madis Veltman / Postimees

Из-за резкого роста цен на доставку периодических изданий на дом Eesti Päevaleht не будет выходить в бумажном виде по понедельникам.

Таким образом, в Эстонии больше не будет выходить ни одна газета на эстонском языке по понедельникам, поскольку ранее аналогичное решение приняли Postimees и Õhtuleht.

Издание Eesti Päevaleht сообщило в среду, что перестанет выходить в бумажной версии по понедельникам с 16 января.

Напомним, что в конце прошлого года Omniva сообщила о резком повышении цен на доставку периодических изданий на дом.

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