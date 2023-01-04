Из-за резкого роста цен на доставку периодических изданий на дом Eesti Päevaleht не будет выходить в бумажном виде по понедельникам.
В Эстонии по понедельникам не будет ни одной бумажной газеты
В Эстонии по понедельникам не будет ни одной бумажной газеты
Таким образом, в Эстонии больше не будет выходить ни одна газета на эстонском языке по понедельникам, поскольку ранее аналогичное решение приняли Postimees и Õhtuleht.
Издание Eesti Päevaleht сообщило в среду, что перестанет выходить в бумажной версии по понедельникам с 16 января.
Напомним, что в конце прошлого года Omniva сообщила о резком повышении цен на доставку периодических изданий на дом.
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