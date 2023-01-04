Если месяц назад предприятие Rail Baltic Estonia объявило первый тендер на строительство основной трассы железной дороги, то на сегодняшний день объявлен тендер уже на следующий участок: во второй половине года строительные работы на главной линии начнутся также в Харьюском уезде, ориентировочная стоимость договора по поставкам составит 24 миллиона евро.
Объявлен тендер на строительство второго участка основной трассы Rail Baltica
«Если все пойдет по плану, уже осенью этого года мы сможем начать строительство основной трассы магистрали Rail Baltica (RB) в Харьюмаа, где застройщику предстоит проложить участок линии, начинающийся от терминала Юлемисте. Мы обязательно хотим объявить еще как минимум несколько тендеров на строительство еще пары участков магистральной линии в этом году», – сообщил председатель правления Rail Baltic Estonia Анвар Салометс.
Участок трассы, начинающийся от восточной стороны станции Юлемисте, имеет длину 4,8 км и проходит до пересечения с дорогой Лагеди в Соодевахе волости Раэ. На строительном участке также предстоит частично построить насыпь депо подвижного состава Юлемисте, а также строительство насыпи участка станции, на которой предполагается погрузка автомобилей на поезд. Ширина насыпи строящегося основного маршрута на этом участке составляет от 14 до 20 метров.
По словам Салометса, в этом году еще может быть объявлен тендер на строительство примерно 30 километров основного маршрута RB. Это будет означать, что к первому полугодию 2024 года уже будет строиться почти сорок километров трассы.
Строительные работы планируется начать осенью 2023 года, заявки можно подавать до 16 марта.