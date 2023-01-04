Объявлен тендер на строительство второго участка основной трассы Rail Baltica.

«Если все пойдет по плану, уже осенью этого года мы сможем начать строительство основной трассы магистрали Rail Baltica (RB) в Харьюмаа, где застройщику предстоит проложить участок линии, начинающийся от терминала Юлемисте. Мы обязательно хотим объявить еще как минимум несколько тендеров на строительство еще пары участков магистральной линии в этом году», – сообщил председатель правления Rail Baltic Estonia Анвар Салометс.

Участок трассы, начинающийся от восточной стороны станции Юлемисте, имеет длину 4,8 км и проходит до пересечения с дорогой Лагеди в Соодевахе волости Раэ. На строительном участке также предстоит частично построить насыпь депо подвижного состава Юлемисте, а также строительство насыпи участка станции, на которой предполагается погрузка автомобилей на поезд. Ширина насыпи строящегося основного маршрута на этом участке составляет от 14 до 20 метров.

По словам Салометса, в этом году еще может быть объявлен тендер на строительство примерно 30 километров основного маршрута RB. Это будет означать, что к первому полугодию 2024 года уже будет строиться почти сорок километров трассы.