В съехавшей в кювет машине обнаружены наркотики: водитель взят под стражу

В воскресенье, 1 января, после 9:00 в центр тревоги сообщили, что в Пайкузе был замечен черный Mercedes-Benz, привлекший внимание подозрительной манерой вождения. Через считанные минуты полиция получила информацию, что в Синди этот автомобиль съехал в кювет.

Водитель Mercedes-Benz не реагировал на прибывший на место происшествия полицейский патруль. Стражи порядка разбили окно, чтобы высвободить водителя из машины, и передали его скорой помощи.

У 26-летнего мужчины обнаружили признаки наркотического опьянения, также у него не было прав. Этот человек и ранее попадал в поле зрения полиции из-за управления транспортным средством без прав, в последний раз это произошло в декабре.

Патруль обнаружил в машине у водителя различные наркотические вещества. Позже наркотические вещества были найдены и у него дома. Какие именно это наркотики и их количество, будет установлено в ходе экспертизы.

По словам следователя по особым делам Пярнуского полицейского участка Леннарта Пулька, предварительная оценка количества наркотических средств, изъятых у 26-летнего мужчины, дает основания полагать, что он мог быть причастен к продаже запрещенных веществ.

«Помимо того, что в машине и доме этого человека были наркотики, он также является систематическим нарушителем ПДД. У него нет водительских прав, но, несмотря на это, он все равно садился за руль. В последний раз его задержали с признаками наркотического опьянения. Его опасная езда между Пайкузе и Синди могла привести к очень печальным последствиям. Спасибо людям, которые сообщили о подозрительном поведении водителя», – отметил Пульк.

По словам прокурора Ляэнеской окружной прокуратуры Ханны Варик, к тому, что человек подвергает опасности других людей, нужно относиться очень серьезно. «Подозреваемый и ранее привлекался к ответственности в связи с преступлениями, связанными с наркотиками, а также за нарушение ПДД. На момент совершения предполагаемых действий все еще находился на испытательном сроке. Поэтому, по оценке прокуратуры, очевидно, что подозреваемый не сможет вести себя на свободе законопослушным образом, в связи с чем его нужно взять под стражу», – сказала Варик.