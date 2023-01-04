Ни денег, ни машины: молодая женщина превратила жизнь эстонского бизнесмена в настоящий кошмар

Владелец Rakvererent Виллем Нийнелайд говорит, что женщина, которая арендовала машину, была очень вежливой. «Бэкграунд тоже был чистый. В ходе проверки долгов не было обнаружено. Ничего не мог заподозрить. Написала письмо, оставила свои данные. Мы подписали договор аренды», - сказал Нийнелайд.