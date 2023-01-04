Валерий Карпин, главный тренер сборной России по футболу, который в конце прошлого года ужинал с эстонскими футболистами, входит в число лучших спортсменов, родившихся в Эстонии. Но он даже близко не был к тому, чтобы надеть футболку нашей сборной. Как и Лео Комаров, ставший олимпийским чемпионом и чемпионом мира в составе финской хоккейной команды. Он, как и Карпин, тоже родился в Нарве.
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Валерий Карпин – нарвский спортсмен из бедной семьи, получивший гражданство "по наследству"
Валерий Карпин – нарвский спортсмен из бедной семьи, получивший гражданство "по наследству"
Карпин начал свою карьеру в родном городе, но в 1980-х переехал в Таллинн, а в 1988 году полузащитник был переведен в московский ЦСКА.
Но все могло пойти иначе, хотя бы в смысле спортивной дисциплины. В интервью, которое Карпин дал более десяти лет назад российскому телеканалу «Спорт», он сказал, что вместо этого он мог бы стать хоккеистом.
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