Валерий Карпин – нарвский спортсмен из бедной семьи, получивший гражданство "по наследству"

Валерий Карпин, главный тренер сборной России по футболу, который в конце прошлого года ужинал с эстонскими футболистами, входит в число лучших спортсменов, родившихся в Эстонии. Но он даже близко не был к тому, чтобы надеть футболку нашей сборной. Как и Лео Комаров, ставший олимпийским чемпионом и чемпионом мира в составе финской хоккейной команды. Он, как и Карпин, тоже родился в Нарве.