В 2022 году количество тяжелых ДТП в Эстонии поставило рекорд

В 2022 году количество дорожно-транспортных происшествий с человеческими жертвами было наибольшим за последние годы - полиция зарегистрировала 1697 ДТП с человеческими жертвами, 1920 человек получили ранения и 50 человек погибли.

«Хотя количество раненых на 148 человек больше, в качестве положительного момента можно отметить, что в прошлом году на дорогах Эстонии погибло на пять человек меньше, чем в 2021 году», - сказала подполковник полиции Сирле Лойго.

Увеличение числа дорожно-транспортных происшествий и раненых произошло из-за аварий с участием легких видов транспорта. В прошлом году полиция зарегистрировала 352 дорожно-транспортных происшествия с участием легких видов транспорта, 360 человек получили ранения, один человек погиб.

«К сожалению, доведенные до сведения полиции данные о дорожно-транспортных происшествиях с электросамокатами - это, вероятно, лишь верхушка айсберга», - признала Лойго. «Культура вождения электросамокатов определенно требует большего внимания, чтобы, как и с вождением автомобилей, превышение скорости и вождение в нетрезвом виде электросамоката стали бы неприемлемыми».

В прошлом году камеры контроля скорости зафиксировали около 306 556 нарушений скоростного режима, что на 11817 больше, чем в предыдущем году. Из этих нарушений скоростного режима 212865 были зафиксированы мобильными камерами контроля скорости.

В прошлом году полиция провела 890000 проверок на предмет вождения в нетрезвом виде. Отстранены от дорожного движения 6552 водителя в состоянии алкогольного опьянения, что на 550 человек больше, чем годом ранее.

«Каждый нетрезвый водитель представляет собой большую опасность на дорогах, потому что, к сожалению, нетрезвые водители становятся причиной аварий, травм и смертей», - подчеркнула Лойго. Это подтверждают цифры - 143 человека получили травмы и семь погибли на дорогах из-за вождения в нетрезвом виде или под воздействием наркотиков В 2021 году из-за пьяных водителей погибло в два раза больше людей.

«Несмотря на то, что большинство водителей в Эстонии умеют безопасно вести себя в дорожном движении, проблемой по-прежнему остаются те, кто не может удержаться от превышения скорости, опасных маневров и вождения в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, эти люди не считают себя опасными и зачастую их не отпугивают наказания», - сказала Лойго.