Российские СМИ о скандале с фотографией Карпина: мы эстонцам никогда не нравились

Острее всего на эту тему отреагировал портал «Матч ТВ», на котором можно найти множество статей на эту тему. Конечно, заголовки очень красочные, и не всем понятно, почему эстонцы так резко отреагировали на злополучную фотографию.

Бывший сотрудник московского «Спартака» Александр Хаджи дал интервью «Матч ТВ». И он тоже недоумевает, почему эстонцы так ведут себя по отношению к русским.

«К сожалению, в Эстонии наблюдается такая тенденция. Они не пускают туда россиян, не разговаривают и даже не здороваются с нами. Мы никогда эстонцам не нравились, так что этот случай меня не удивляет. По их мнению, мы недостаточно культурны или просто являемся агрессорами. Я не знаю, зачем Валерий вообще туда поехал. Понятно, что там живут его родственники, иначе он бы туда не поехал», - сказал Хаджи.

Чуть позже «Матч» сообщил, что Константин Васильев, который также оказался в кадре, будет лишен капитанской повязки сборной Эстонии. Это стало следствием опроса в Facebook, организованного эстонскими футбольными болельщиками, которые сформулировали его таким образом: подходит ли Васильев на должность капитана эстонской футбольной команды? Две трети респондентов ответили отрицательно. Также отмечается, что главный тренер ФК «Флора» Юрген Хенн также ответил на этот вопрос отрицательно.