Совместный снимок бывших и действующих игроков сборной Эстонии по футболу с главным тренером сборной России Валерием Карпиным вызвал бурную дискуссию в Эстонии, но не остался незамеченным и в России. Наши восточные соседи также подняли эту тему, но осветили ее совсем иначе, чем в Эстонии, как следует запустив маховик пропаганды.
Российские СМИ о скандале с фотографией Карпина: мы эстонцам никогда не нравились
Острее всего на эту тему отреагировал портал «Матч ТВ», на котором можно найти множество статей на эту тему. Конечно, заголовки очень красочные, и не всем понятно, почему эстонцы так резко отреагировали на злополучную фотографию.
Бывший сотрудник московского «Спартака» Александр Хаджи дал интервью «Матч ТВ». И он тоже недоумевает, почему эстонцы так ведут себя по отношению к русским.
«К сожалению, в Эстонии наблюдается такая тенденция. Они не пускают туда россиян, не разговаривают и даже не здороваются с нами. Мы никогда эстонцам не нравились, так что этот случай меня не удивляет. По их мнению, мы недостаточно культурны или просто являемся агрессорами. Я не знаю, зачем Валерий вообще туда поехал. Понятно, что там живут его родственники, иначе он бы туда не поехал», - сказал Хаджи.
Чуть позже «Матч» сообщил, что Константин Васильев, который также оказался в кадре, будет лишен капитанской повязки сборной Эстонии. Это стало следствием опроса в Facebook, организованного эстонскими футбольными болельщиками, которые сформулировали его таким образом: подходит ли Васильев на должность капитана эстонской футбольной команды? Две трети респондентов ответили отрицательно. Также отмечается, что главный тренер ФК «Флора» Юрген Хенн также ответил на этот вопрос отрицательно.
Но также ни разу не было упомянуто о том, почему многие эстонцы так негативно отреагировали на эту фотографию. Ни разу не была упомянута война в Украине, использовались лишь факты, которые удобны российской пропаганде.