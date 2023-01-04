Преступник обчистил автомобиль с помощью украденного из раздевалки ключа

Сообщение о краже поступило в полицию 26 декабря. В тот же день с 9 до 10 утра из раздевалки спортивного клуба на улице Лай в Пярну были украдены ключи от автомобиля Mercedes-Benz, затем из припаркованной на стоянке машины были украдены 2000 евро наличными и документы.

Следователь отделения полиции Пярну Леннарт Пулк сообщил, что в ночь на 30 декабря в центре Пярну полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже. «В поимке 21-летнего мужчины, подозреваемого в краже, нам большую помощь оказал спортивный клуб, с которым мы установили перемещения мужчины, в том числе то, что он заходил в спортклуб по своей карточке клиента», – рассказал следователь.

По словам прокурора Ляэнеской прокуратуры Маарьи Густавсон, подозреваемый в совершении преступления взят под стражу с разрешения суда. «Мы подозреваем того же человека в том, что он, возможно, в течение года совершил несколько преступлений против личности, а также связанных с наркотическими веществами. По мнению прокуратуры, это свидетельствует о том, что подозреваемый не считается с безопасностью и правами других людей, пока находится на свободе, – пояснил прокурор. – Предположительно, подозреваемый не смог бы воздержаться от употребления наркотиков, если бы остался на свободе, поэтому мы решили ходатайствовать о его аресте, чтобы обеспечить его собственное благополучие, а также благополучие других».