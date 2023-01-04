В появлении двух футболистов сборной Эстонии на одном фото с Валерием Карпиным, запечатлевшем «дружеский ужин», только при очень пылкой игре воображения можно разглядеть признаки толерантного отношения этих игроков к российской агрессии. В то же время, вызывает удивление, что двум спортсменам, имеющим заслуженную репутацию интеллигентных и умных людей, не пришло в голову, что их сотрапезник тоже заслуженно ассоциируется сейчас с уж очень скверными вещами, пишет журналист Павел Соболев.
КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Может ли одна фотография лишить эстонский футбол объединяющей роли в эстонском обществе?
Уже много лет сборную Эстонии по футболу принято приводить в пример как едва ли не самый успешный интеграционный проект в эстонском обществе. Часто говорится, что значительная часть русскоязычных жителей Эстонии предпочитает находиться в отдельном от «эстонской повестки» инфопространстве и минимизировать контакты с эстонцами. Эстонская же футбольная сборная как минимум уже пятнадцать лет представляет из себя коллектив, где широко представлены русскоязычные люди, причем коллектив, в котором нет места межнациональному напряжению и который объединен одними и теми же привычными для эстонского государства ценностями.
Впервые сборную Эстонии по футболу стали сервировать как удачный образец интеграции в начале века, когда на рекламных щитах часто можно было увидеть плакат с обнимающимися после забитого гола Индреком Зелински и Сергеем Тереховым и подписью «Индрека и Сергея знаешь?»
Правда, тогда русскоязычных футболистов в сборной было совсем немного, но ситуация начала меняться в конце 2004 года, когда на посту главного тренера сборной голландец Йелле Гуш сменил своего соотечественника Арно Пайперса. Именно при Гуше в сборную стали активно приглашаться русскоязычные игроки, а Эстонский футбольный союз стал смягчать свою «национальную политику», которая в 1990-е была довольно радикальной.
Именно при Гуше важными игроками для сборной стали Константин Васильев, Александр Дмитриев, Дмитрий Круглов. Много играли за сборную Сергей Терехов, Артур Котенко, Владимир Воскобойников, Вячеслав Заховайко, при этом не происходило никакого размывания эстонской идентичности национальной команды, так как все эти игроки бегло говорили по-эстонски, что обеспечивало сохранение у сборной эмоциональной связи с фанатами.
Именно став командой, охватившей все слои эстонского общества (так ее при Гуше охарактеризовал несменяемый глава Эстонского футбольного союза Айвар Похлак), сборная Эстонии добилась - уже под предводительством Тармо Рюйтли - главного успеха в своей истории, выхода в плей-офф отбора к ЕВРО-2012. Увы, «стыки» ирландцам были проиграны, но незабываемые эмоции народу Эстонии были подарены. С той поры дела у сборной так хорошо уже не шли, но народная любовь к ней никуда не пропадала, при этом команда оставалась яркой иллюстрацией того, как в отношениях между эстонцами и русскими может в Эстонии наблюдаться абсолютная гармония.
Одно неуместное фото может лишить эстонский футбол репутации «эталона интеграции»
Главной же иконой в эстонском футболе стал в эти полтора десятилетия именно русскоязычный игрок, нынешний капитан сборной Константин Васильев, чьи не только очень сильные игровые качества, но и интеллигентность, интеллект и доброжелательность обеспечили ему невероятно высокую репутацию в обществе, фактическое признание которой было однажды оформлено в присуждение ему титула «Гражданин года». И вот случилось так, что именно Васильев оказался сейчас одним из заметных участников скандальной ситуации, которая может разрушить идиллическую «интеграционную репутацию» эстонского футбольного хозяйства.
Эстонское общество проявило в 2022 году если не полное, то превзошедшее ожидания единодушие в оценке развязанной Россией против Украины войны; на широкой основе это общество различило в России агрессора, а в Украине - героическую страну, сражающуюся за свободу. И вот в последние дни 2022 года несколько очень важных в настоящем и недавнем прошлом для эстонского футбола людей оказались запечатленными на одном фото в такой компании, что дала формальные основания предполагать, что эти люди такого уж четкого раздела между добром и злом не проводят. Несколько бывших игроков сборной Эстонии, а также двое нынешних, Васильев и Сергей Зенев, оказались на фото за одним столом - какого-то кафе или ресторана - с главным тренером сборной России, уроженцем Нарвы Валерием Карпиным.
Карпин воздерживается от поддержки агрессии, но продолжает работать в стране-агрессоре
Часть болельщиков сборной Эстонии возмутилась тем, что некоторые ее игроки, а также один из тренеров, лучший бомбардир сборной Эстонии в истории Андрес Опер, сочли возможным проводить - причем явно весело - время в компании человека, занимающего в продолжающей терзать Украину стране-террористке «государеву должность». В глазах этих болельщиков наличие у Карпина эстонского паспорта выглядело скорее отягчающим обстоятельством, поскольку сделалось уж слишком очевидным, что человек, имевший все возможности отказаться от работы в РФ в знак протеста против войны, и переехать в ту же Эстонию, решил не лишать себя важного источника доходов.
Справедливости ради, Карпин с момента вторжения не сделал ни одного заявления в его поддержку, даже в России предпочитая высказываться в том духе, что мечтает, чтобы «весь этот ужас поскорее бы закончился». Тем не менее, сейчас ему, конечно, припомнили и слова в оправдание аннексии Крыма, и повторение мантр про «страдания русских людей в Донбассе», и даже свойственные ему еще в относительно далекие времена приступы ностальгии по СССР, выливавшиеся в признания, что он до сих пор чувствует Эстонию, Украину, Грузию частями своей советской родины.
Тем не менее, нельзя сказать, что даже на фоне этих заявлений в отношении Карпина в Эстонии имелись прежде какие-то сильные предубеждения. Куда чаще - причем и по-эстонски - в Эстонии о нем говорилось не в связи с его политическими взглядами, а в связи с его карьерой футболиста. В общем, в Эстонии признавали, что эстонская земля не рождала другого такого полевого игрока, который так стабильно и так долго играл бы в европейской топ-лиге.
Война же заставила обращать внимание на политические взгляды людей куда больше внимания. Все тот же Айвар Похлак заступился за попавших под огонь критики футболистов, сказав, что не представляет себе, как можно запрещать взрослым людям проводить свое личное время в чьем-то обществе, и что такой контроль тоже был бы признаком несвободного мира. Он напомнил, что и Эстонский футбольный союз, и «Флора» (за которую играют Васильев и Зенев) однозначно поддерживают Украину в войне и собирали помощь для Украины.
Во время войны от капитана сборной можно ждать повышенной социальной гигиены
Крайне трудно представить, чтобы капитан сборной Эстонии и «Флоры» Васильев, чья не только игровая, но и высокая человеческая культура всегда вызывала у людей в Эстонии восхищение, имел отличные от доминирующих в свободных странах взгляды на войну в Украине. Точно так же тяжело подумать такое и про Зенева, часто называющего Львов своим любимым городом на свете, период выступления за «Карпаты» - самым счастливым этапом карьеры, и с гордостью признающегося, что до сих пор может свободно говорить по-украински. Однако чуть-чуть досадно, что нынешний служебный статус Валерия Карпина не показался им достаточно токсичным, чтобы счесть общество этого человека для себя неприемлемым.
Вовсе не уверен, что Карпин так уж сильно измарал свою репутацию, что при встрече с ним его знакомым следовало бы плевать в его сторону, перебегать на другую сторону дороги или притворяться, что они его не узнали. Однако и совсем уж оставлять без внимания его нынешнюю социальную позу, которую нельзя не воспринимать как прислуживание дьяволу, тоже странно.
Ясно, что организаторами этого ужина выступили еще два экс-игрока сборной Эстонии, Андрей Степанов и Евгений Новиков, ставшие футбольными агентами и, похоже, не отказавшиеся от работы на российском футбольном рынке; возможно, им осознать высокий индекс нерукопожатности Валерия Карпина в 2022 году помешало нечто вроде профессиональной деформации. Однако Степанов и Новиков давно уже как работают «на себя», в то время как Васильев и Зенёв до сих пор «ходят под эстонским флагом» (славя его и сохраняя очень высокий уровень), так что в нынешние драматичные времена надежды на их определенную избирательность в общении все-таки нельзя считать посягательствами на их личные свободы.
Ситуация со скандальным фото активно обсуждается и в российских СМИ, будучи чаще всего подаваемой под тем соусом, что одного русскоязычного гражданина Эстонии хотят лишить капитанской повязки в сборной за то, что он поужинал с другим русскоязычным гражданином Эстонии. В действительности такие призывы в Эстонии пока звучат только из уст представителей некоторых фанатских группировок, но в России не упускают возможности преподносить эту историю как очередное доказательство «лжедемократичности» и «русофобии» одной из «недружественных» России европейских стран.
Не то чтобы Эстонскому футбольному союзу стоило принимать во внимание возможные интерпретации его решений российской пропагандой, но строгая дисциплинарная мера за участие в частной вечеринке, во время которой никто никоим образом не оправдывал Россию и ее преступления, выглядела бы до асбурдности «избыточным реагированием». В то же время сделать решающий шаг в сведении скандала на нет мог бы и сам Константин Васильев, если позволил бы себе более внятные комментарии по поводу противоречивого фото, чем те, что поступили от него до сих пор.