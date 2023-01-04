КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Может ли одна фотография лишить эстонский футбол объединяющей роли в эстонском обществе?

Карпин воздерживается от поддержки агрессии, но продолжает работать в стране-агрессоре

Часть болельщиков сборной Эстонии возмутилась тем, что некоторые ее игроки, а также один из тренеров, лучший бомбардир сборной Эстонии в истории Андрес Опер, сочли возможным проводить - причем явно весело - время в компании человека, занимающего в продолжающей терзать Украину стране-террористке «государеву должность». В глазах этих болельщиков наличие у Карпина эстонского паспорта выглядело скорее отягчающим обстоятельством, поскольку сделалось уж слишком очевидным, что человек, имевший все возможности отказаться от работы в РФ в знак протеста против войны, и переехать в ту же Эстонию, решил не лишать себя важного источника доходов.

Нынешние и бывшие футболисты сборной Эстонии проводят время в компании главного тренера сборной России Валерия Карпина. Фото: Instagram/Andrei Stepanov

Справедливости ради, Карпин с момента вторжения не сделал ни одного заявления в его поддержку, даже в России предпочитая высказываться в том духе, что мечтает, чтобы «весь этот ужас поскорее бы закончился». Тем не менее, сейчас ему, конечно, припомнили и слова в оправдание аннексии Крыма, и повторение мантр про «страдания русских людей в Донбассе», и даже свойственные ему еще в относительно далекие времена приступы ностальгии по СССР, выливавшиеся в признания, что он до сих пор чувствует Эстонию, Украину, Грузию частями своей советской родины.