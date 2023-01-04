Согласно указу министра обороны, Кайтселийт представил цели по снижению воздействия на окружающую среду и передал просьбу о создании должности руководителя проекта по экологии и энергоэффективности, основная задача которого будет заключаться в координации деятельности в области экологической и климатической политики, передает BNS.
Кайтселийт потратит более миллиона евро на то, чтобы не загрязнять окружающую среду
По словам начальника оперативного отдела Генерального штаба Кайтселийт подполковника Райна Яно, ресурс, который будет выделен на создание должности, позволит проанализировать различные решения по экономии энергозатрат и снижению нагрузки на окружающую среду, а при необходимости подготовить и подать заявки на софинансирование, например, в Центр экологических инвестиций.
Заявленные цели по снижению воздействия на окружающую среду были разделены на три группы: сокращение количества отходов, сокращение выбросов углерода и сокращение количества используемой воды.
Помимо этого планируется приобрести мусоросортировочные контейнеры для штаб-квартиры Кайтселийт, по возможности подключиться к центральному отоплению, увеличить использование зеленой энергии, приобрести оборудование, позволяющее использование дождевой воды для очистки оборудования Кайтселийт и переход на светодиодное освещение. Общая сумма для реализации планов Кайтселийт - 1,1 миллион евро.
«Чтобы достигнуть поставленных целей, нам необходимо повышать осведомленность как наемных, так и добровольных членов Кайтселийт», - добавил Яно в письме, направленном в министерство. Кайтселийт ранее уже подавал заявки на создание этой должности в рамках разработки плана развития Министерства обороны на 2023-2026 годы, но в то время ходатайство было отклонено.