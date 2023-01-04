Из-за начавшегося в ночь на вторник снегопада к утру среды без электричества оставалось еще более 1600 потребителей.
После снегопада обесточенными остаются еще более 1600 потребителей
После снегопада обесточенными остаются еще более 1600 потребителей
Если во вторник утром без электричества осталось почти 2600 клиентов, то в среду к 8:06 их было 1665. Большинство из них, или 1243, находятся в Харьюмаа, передает Elektrilevi.
Обилие снега на деревьях делает ветки тяжелыми, они ломаются и вызывают обрывы проводов. То, что так много клиентов остались без света, связано с тем, что неисправности затронули такие густонаселенные волости как Куусалу, Раэ и Ания.
Elektrilevi просит всех сообщать об отключении электроэнергии через приложение MARU. Это позволяет быстро обмениваться информацией между клиентом и Elektrilevi в случае сбоев в электроснабжении.
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