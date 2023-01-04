После снегопада обесточенными остаются еще более 1600 потребителей

Если во вторник утром без электричества осталось почти 2600 клиентов, то в среду к 8:06 их было 1665. Большинство из них, или 1243, находятся в Харьюмаа, передает Elektrilevi.

Обилие снега на деревьях делает ветки тяжелыми, они ломаются и вызывают обрывы проводов. То, что так много клиентов остались без света, связано с тем, что неисправности затронули такие густонаселенные волости как Куусалу, Раэ и Ания.